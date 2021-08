Studenten tijdens de Introductiedagen: ‘Weer mensen ontmoeten, dat is al heel wat’

Schilderen in de Rijksmuseumtuin. Peter Pelkmans geeft uitleg aan nieuwe studenten. Beeld Jakob van Vliet

In de klassieke tuin van het Rijksmuseum klontert donderdagmiddag een dozijn studenten samen. Verwoed kijken ze naar een tafel met tekenbenodigdheden zoals houtskool, krijt en papier. Naast de tafel staan Elma van Imhoff en Peter Pelkmans van het Rijksmuseum. “Welkom, we gaan vandaag tekenen,” vertelt Van Imhoff. “O, kut we gaan tekenen! Dat kan ik niet. Moet dat?” flapt een studente eruit.

De tekensessies in de tuin van het Rijksmuseum zijn onderdeel van het programma van de VU Introductiedagen. Voor kersverse VU-studenten zijn allerlei evenementen georganiseerd, zoals een kennismaking met mentoren op de VU-campus, een introductie met studie- en studentenverenigingen, maar ook een Comedy Night en een Drag Show in diverse theaters.

Vanwege de coronamaatregelen zijn de groepen studenten kleiner en de zalen leger dan andere jaren. In strakke tijdsblokken trekken de groepjes langs de evenementen. De VU adviseert de studenten ook om regelmatig testbewijzen te laten zien.

Schetsen

Er valt genoeg te tekenen in de tuin. In de perken groeien onder meer paprika’s, basilicum en grote zonnebloemen, er staan beelden en twee grote oude poorten.

Psychologiestudent Timo Oosterink (21) uit Hilversum is druk bezig om de eerste contouren van de oude stadspoort van Groningen tegenover hem te schetsen. “Ik vind het gewoon leuk om weer mensen te ontmoeten, dat is al heel wat.” Een dag eerder maakte hij kennis met het Vondelpark en feestcafé Woody’s.

“Verder heb ik geen verwachtingen. Vorig jaar had ik een tussenjaar, omdat ik het studeren door corona niet zag zitten. Dus nu kijk ik er vooral naar uit om veel mensen te leren kennen.”

Tekenleraar Van Imhoff loopt langs en stimuleert Oosterink om ‘meer de diepte in te denken’.

Naast Oosterink zit Sten Smit (18) uit Hoofddorp. De twee hebben elkaar woensdag ontmoet en trekken veel samen op. Smit herkent wat Oosterink zegt. “Vorig jaar startte ik een opleiding internationaal ondernemen. Na een paar weken had ik door dat ik het niet trok, enkel colleges online. Veel mensen deden ook gewoon hun camera uit tijdens de zoomsessies, dus ik had geen idee wie dat precies waren.”

Nu willen Oosterink en Smit vooral naar de toekomst kijken. “Studeren moet ook gewoon een beetje gezellig zijn, daarvoor leggen de Introductiedagen wel een goeie basis,” zegt Smit.

Aftasten

Op een verhoogde stoeprand aan het fietspad dat het Museumplein in twee delen splitst, zit Cato van Zijl (18). De communicatiestudent uit Vinkeveen rookt samen met haar vriendinnen een sigaretje. Voor haar is het nog aftasten bij welke vereniging ze gaat. De introductie bij studentenroeivereniging Sköll woensdag bleek niet zo’n succes. “Na een uur werden we in de stromende regen naar buiten gestuurd, omdat er al een volgende groep klaarstond.”

Die ervaring is tekenend voor het kunst- en vliegwerk waarmee de Introductiedagen dit jaar tot stand kwamen. “We hebben steeds rekening moeten houden met verschillende scenario’s, zegt coördinator van de Introductiedagen Lea Kiltner (20). De student uit Keulen is al sinds maart bij de organisatie betrokken. “Maar goed, ik ben superblij dat ik dit mee mag maken, want vorig jaar toen ik eerstejaars was, was alles online.”