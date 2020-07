Studenten staan ook dit jaar te popelen om bij een vereniging te horen

Het gebouw van het Amsterdamse Studenten Corps. Beeld ANP

Bij het Amsterdamse studentencorps, het ASC/AVSV, ging het draaiboek voor de kennismakingstijd in april vrijwel meteen de prullenbak in. Even was de vraag of studenten zich nog wel zouden aanmelden.

Na een langere inschrijfperiode en veel promotie via socialemediakanalen blijkt het tegenovergestelde waar. Niet eerder schreven zo veel toekomstige studenten zich in voor de kennismakingstijd die komende week start. De groep die eerdere jaren nog 450 man telde, wordt op zijn minst vergroot naar 500, zegt rector Sophie Jongeling. “Dit hadden we niet verwacht. Het lijkt wel alsof mensen door corona alleen maar meer op zoek zijn naar contact en verbinding.”

De versoepelingen waren heel welkom, zegt Jongeling. Nu grotere groepen weer bij elkaar kunnen komen, gaat het kennismakingskamp wel door, al bestaat dat nu niet uit twee, maar zes kleinere delen. Zo kan voldoende afstand worden gehouden.

Het kennismaken met de disputen gebeurt onder andere op externe locaties, omdat de sociëteit niet groot genoeg is. Verklede feuten op de fiets zijn dit jaar alleen te zien in de weekenden in september, zodat de dispuutsontgroening de colleges niet in de weg zit. “Drie weken aaneensluitend kennismakingstijd zit er door die 1,5 metermaatregel dit jaar niet in.”

Minder focus op ontgroening

Geen van de 25 Amsterdamse studentenverenigingen heeft gekozen voor een online programma, zegt Laurens van Giersbergen van de Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV). De nadruk ligt dit jaar meer op het leren kennen van de vereniging dan op de ontgroening. “Dat is nu eenmaal lastig met die 1,5 meter afstand.”

Onzekerheid rond het doorgaan of de eventuele gezondheidsrisico’s wegens corona lijken studenten niet tegen te houden, zegt ook Van Giersbergen. “De meeste verenigingen zijn positief verrast over het aantal aanmeldingen. Misschien zien studenten juist de meerwaarde van een vereniging nu het ernaar uitziet dat de colleges nog wel even digitaal gegeven worden.”

Het ASC/AVSV is niet afhankelijk van de introductiedagen van de universiteit en hogescholen, die nu voor een groot deel online plaatsvinden. Hun kennismakingstijd begint in plaats van eind augustus al komende week. Dat geldt niet voor het kleinere Unitas, dat jaarlijks 100 tot 120 nieuwe leden verwelkomt. Toch ziet ook die vereniging het zonnig in. “We waren bang dat mensen zouden zeggen: ik wacht wel een jaartje. Het is natuurlijk nog maar de vraag of bijvoorbeeld borrels op de soos straks door kunnen gaan. We zijn heel actief op sociale media, zodat studenten ons weten te vinden. Aan de online inschrijvingen zien we nu al dat het de goede kant op gaat,” zegt rector Esther Hollestelle.

Sfeer proeven

Ook bij Unitas wordt het kennismakingskamp opgedeeld in kleinere groepen en meer activiteiten vinden buiten plaats. Nieuw is het sitdownfestival bij Dok Amsterdam, waar studenten kennis kunnen maken met de vereniging.

“Zo kunnen ze toch een beetje de sfeer proeven en we hopen hiermee de geschrapte buitenactiviteiten van de introductieweek van de universiteiten en hogeschool op te vangen.”

Zorgen over een tweede golf zijn er wel, zegt het bestuurslid van de AKvV, “maar daar valt niet op te plannen”.

De afspraak is dat verenigingen zich zo veel mogelijk aan de richtlijnen houden. “Geen enkele vereniging wil een coronabrandhaard worden, dus als het moet dan wordt het programma alsnog afgelast.”

Dat zegt ook de rector van het ASC-AVSV, waar bij iedere aanwezige de temperatuur zal worden opgenomen bij binnenkomst. “Als het moet, trekken we de stekker eruit. Gezondheid gaat boven de nieuwe aanwas.”