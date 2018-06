Studenten slaan tenten op uit protest tegen bezuinigingen

Die mars is georganiseerd door studenten van de door bezuinigingen geplaagde faculteiten Geesteswetenschappen en Gedrag- en maatschappijwetenschappen, en loopt van de Oudemanhuispoort naar het Roeterseiland.



Een schamele troost

De pijlen zijn vooral gericht op Den Haag, waar een veel bekritiseerde korting van 183 miljoen euro nog altijd niet van tafel is. De 69 miljoen euro die vanuit de afschaffing van de basisbeurs wordt geïnvesteerd is dan een schamele troost.



Maar ook het college van bestuur van de UvA krijgt ervan langs. De studenten eisen dat de ontslagen en bezuinigingen bij geesteswetenschappen en gedrag- en maatschappijwetenschappen van tafel gaan.



Docent filosofie Stefan Niklas prijst zichzelf gelukkig dat hij bijna een vast contract heeft, maar ziet collega's vertrekken. "Dat is niet alleen ontzettend jammer, maar verhoogt ook nog eens de werkdruk op de mensen die mogen blijven."



"Ik merk gewoon dat docenten te hard moeten werken en niet voor iedereen aandacht hebben," zegt Robin Habbé (23), studente filosofie. Zowel docenten als studenten voelen voortdurende druk omdat er te weinig geld is en de plicht om snel af te studeren of veel te doen hoog is. "Als het tentamenweek is, sterven we van de stress," zegt Habbé, terwijl ze onder een partytent op het grasveld staat.