Studenten over studieschuld: ‘Als ik op DUO kijk, schrik ik wel’

Sinds de introductie van het nieuwe leenstelsel in 2015 lenen jongeren vaker en meer. Gemiddeld hebben ze een schuld van bijna 14.000 euro, aldus het CBS. ‘Ik probeer er niet te veel aan te denken.’

Theresa Brongers (26), corporate communication, UvA

“Die lening doet me nog niet zoveel, ook omdat ik nog niet heb gevoeld wat de consequenties ervan zijn. Op het moment doe ik een eenjarige master corporate communication en ik leen maximaal bij. Ik zie het nog niet zo als een schuld en ik denk veel studenten met mij. Doordat ik al zes jaar heb gestudeerd, zit ik boven de gemiddelde 14.000 euro schuld.

Hoewel ik leen, werk ik ook bij een klantenservice om mijn leven in Amsterdam te bekostigen. De vaste lasten, zoals mijn huur, schoolgeld, verzekeringen en abonnementen, betaal ik met mijn lening. Alle andere dingen, zoals mijn boodschappen, uit eten gaan en leuke dingen doen, betaal ik van mijn salaris.

Ik zie de toekomst niet somber in. Voor mijn gevoel doe ik een studie waarbij ik veel kansen heb op een baan waarmee ik uiteindelijk mijn schuld kan afbetalen. Maar je weet niet hoe het loopt. Laatst keek ik op DUO en schrok ik wel toen ik zag hoe hoog mijn studieschuld is. Ik heb überhaupt nog nooit zoveel geld in mijn leven gehad. Het stelt me gerust dat een deel een gift is, omdat ik ook nog in het oude stelsel student ben geweest.”

Wouter Eijkelenboom. Beeld Wollaert Carly

Wouter Eijkelenboom (24), economie en bedrijfskunde, UvA

“Ik leen omdat Amsterdam duur is. Ik volg een bachelor economie en bedrijfskunde en ben student in het nieuwe leenstelsel. Het geld dat ik leen, gaat in de grote pot samen met de centen die ik verdien en soms van mijn ouders krijg. Ik leen maximaal bij. Je gaat ook leven naar wat je hebt. Als ik minder kon lenen, zou ik misschien meer werken of mijn uitgavenpatroon aanpassen.

In een maand besteed ik best veel geld. Met roken zou ik misschien eens moeten stoppen en ik zou wat minder vaak een broodje kunnen halen. Het zijn vaak de kleine uit­gaven op een dag die samen een groot bedrag maken.

Wat betreft mijn lening heb ik er vertrouwen in dat ik het op tijd aflos, anders zou ik ook niet lenen. Maar als ik op DUO kijk, blijf ik het een eng bedrag vinden.

Het is niet mijn doel om multi­miljonair te worden, maar de master finance die ik ga doen, doe ik ook om comfortabel te kunnen leven. Het is in ieder geval niet mijn passie: finance en economie is wel een beetje stoffig, al zeg ik het zelf.”

Tijmen van der Schaaff. Beeld Wollaert Carly

Tijmen van der Schaaff (21), bedrijfskunde en psychologie, VU

“Ik moet nog maar 3000 euro en dan is mijn schuld alweer afgelost. Momenteel leen ik niet meer, maar ik heb het in de eerste twee jaar van mijn studie wel gedaan. Toen ik een baan bij ABN Amro kreeg aangeboden, ben ik naast mijn studie 24 à 30 uur per week gaan werken. Daarmee verdien ik 1700 euro per maand, waar ik prima van kan rondkomen.

Ik doe een dubbelstudie bedrijfskunde en psychologie. Met bedrijfskunde ben ik meer op geld gefocust en daarmee moet de toekomst financieel gezien vast goedkomen. Psychologie doe ik echt omdat ik het leuk vind. Voordat ik ging werken bij ABN, werkte ik bij Abercrombie en in een callcenter. Maar ik verdiende daar niet genoeg om rond te komen.

Ik besteed vooral geld aan uitgaan. Nu ADE er weer aankomt, moet ik toch veel geld opzij zetten.”

Michelle de Hosson. Beeld Wollaert Carly

Michelle de Hosson (24), cognition, language and communication, UvA

“Met de tijd lijkt het nieuwe leenstelsel steeds minder ideaal te worden. Ik ben bang voor wat het teweeg gaat brengen. Je gaat als student een grote lening aan, maar hebt niet door dat je erin zit. Ik zit in het tweede jaar van een studie die pas twee jaar bestaat. Daarom weet ik ook nog niet wat ik later ga doen en is het niet zeker hoeveel ik ga verdienen. Ik leen ongeveer 600 euro per maand om mijn studie te bekostigen.

Ik vertrouw erop dat ik mijn schuld kan aflossen, omdat ik altijd mijn schouders ergens onder kan zetten. Ik heb het idee dat veel mensen tegenwoordig studeren omdat de maatschappij wil dat je na je middelbare school een studie gaat doen. Het wordt je makkelijk gemaakt om die lening aan te gaan terwijl je als 18-jarige niet weet wat je doet. Ik doe deze studie nu omdat ik niet in de shit wil komen later. Aan de ene kant is het fijn dat we kunnen lenen, aan de andere kant is het een droom waarin we zitten te kloten. Soms ben ik bang om in te loggen op DUO, maar ik probeer er niet teveel aan te denken. Het stelt me ook gerust dat iedereen in hetzelfde schuitje zit.”