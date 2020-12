Studenten over MeToozaak: ‘sociale veiligheid telt niet op de UvA’

Luana Lenz: 'De universiteit is vooral bezig met het beschermen van de eigen reputatie.' Beeld Lin Woldendorp

Achter het statige universiteitsgebouw van het Roeterseilandcomplex staat een blauw tentje. Het wiegt heen en weer in de wind. “Ik ben vergeten haringen mee te nemen,” zegt student Luana Lenz (21). Ze heeft zich vrijdagochtend om elf uur gepositioneerd en is van plan te blijven zitten tot de UvA een veilige leeromgeving kan bieden aan studenten.

“Het huidige systeem van klachtenbehandeling werkt niet,” zegt de filosofiestudent. “De universiteit is vooral bezig met het beschermen van de eigen reputatie.” Aanleiding van haar protest is een artikel in NRC , over de klachtenprocedure rondom seksuele intimidatie.

Klachtenprocedure

De UvA stelde onlangs een docent Franse taal en cultuur op non-actief na signalen van grensoverschrijdend gedrag. De klachtencommissie van de UvA oordeelde begin 2018 dat daar inderdaad sprake van was, maar de docent bleef lesgeven en de student vertrok naar een andere universiteit.

Omdat er meer klachten waren moest decaan Fred Weerman van de faculteit Geesteswetenschappen nagaan of nader onderzoek naar de docent mogelijk was. Dat onderzoek vond niet plaats, bleek uit het artikel in NRC. Volgens de UvA waren hier geen aanknopingspunten voor. De meldingen van andere studenten leidden niet tot een officiële klachtenprocedure, omdat zij geen formele klacht wilden indienen. Dit kan namelijk niet anoniem. “Weerman moet aftreden,” concludeert Lenz daarom. “Hij heeft niet gedaan wat hij moest doen.”

Eerder dit jaar bleek ook al dat vrouwelijke UvA-studenten die klaagden over seksueel wangedrag van een docent jarenlang niet serieus werden genomen door de universiteit.

Aftreden

De Facultaire Studentenraad eist daarom het aftreden van de decaan en van het College van Bestuur. “Sociale veiligheid telt niet op de UvA,” zegt voorzitter Zazie van Dorp. “Voor de decaan is dit het tweede geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag en voor het College van Bestuur het derde waarin ze niet ingrepen. De vorige keer zeiden ze dat dat kwam omdat er geen formele klacht was. Nu is die er wel, en alsnog is er niets mee gedaan tot het in de krant kwam.”

De tweedejaarsstudent Filosofie legt uit wat er allemaal mis is met de klachtenprocedure: “Er is maar één plek voor alle soorten klachten, van examens die te laat worden nagekeken tot seksueel wangedrag. Bovendien mag je een klacht alleen in het Nederlands indienen, en dat moet dan ook nog binnen een jaar. Dat is heel kort in het geval van zoiets heftigs als onveilig gedrag. Daar durft iemand soms een jaar lang überhaupt niet over te praten.”

Maagdenhuis

Ook bij het Maagdenhuis in de binnenstad wordt geprotesteerd. Een drietal studenten hangt een spandoek aan het bordes met de tekst: ‘Weer wangedrag. Weer niets gedaan. Weer NRC. Weerman stap op.’

“Als er geen corona was geweest hadden we het Maagdenhuis bestormd,” zegt Hanna Blom (23), bestuurslid van de studentenvakbond Asva. “Weerman moet weg. Die man moet hier niet meer zitten. We kennen twee incidenten, maar weten niet hoeveel lijken er in de kast liggen.”

Volgens Blom, die Europese Studies studeert, gaat het om een structureel probleem. “We willen dat anonieme klachten in behandeling worden genomen. We willen niet dat rechtvaardigheid pas volgt als studenten naar de krant stappen.”

Mededemonstrant Aram Boom (21) begrijpt heus wel dat een ontslag op basis van één anonieme klacht niet wenselijk is. “Maar er wordt nu niet eens een dossier opgebouwd. Studenten kunnen niet vertrouwen op de huidige instituties voor hun veiligheid.”