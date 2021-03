Studenten op Museumplein: ‘Ik ben de komende 30 jaar aan het afbetalen’

Studenten tijdens de #NietMijnSchuld-demonstratie tegen het leenstelsel op het Museumplein. Beeld ANP

Zo kan demonstreren op het Museumplein in coronatijd ook. Iedereen draagt een mondkapje en iedereen houdt afstand; de meeste van de demonstranten staan keurig in een op de grond aangebrachte cirkel. De mannen van de ME hebben gewoon een vrije zaterdag en het waterkanon blijft in de garage. Drie agenten zijn er aanwezig: één hangt relaxed over het stuur van zijn motor, de andere twee komen het hele protest niet uit hun busje.

Gedemonstreerd wordt er deze zaterdagmiddag tegen het leenstelsel. Maar nu een meerderheid van de politieke partijen zich daar inmiddels tegen keert, is het daarmee binnen afzienbare tijd toch sowieso gedaan? Klopt, maar behalve voor een schuldenvrije basisbeurs, voeren de hier verzamelde studenten en oud-studenten ook actie voor compensatie voor de leenstelselgeneratie. En nu ze er toch staan: een toekomstige basisbeurs mag niet worden bekostigd met geld van de onderwijsbegroting.

Maximaal driehonderd demonstranten mogen zaterdag op het Museumplein bijeenkomen en die lijken er ook te zijn. Er wapperen rode vlaggen en veel studenten gaan gehuld in even rode regencapes, waardoor de demonstratie er van een afstandje uitziet als een 1 mei-manifestatie oude stijl. De vlaggen en de capes zijn verstrekt door de organisatie (De Landelijke Studentenvakbond en FNV Young & United). Die deelt ook studentenbaretten met bijbehorende stickers uit: de bedoeling is dat de aanwezigen daarop de hoogte van hun (uiteindelijke) studieschuld noteren.

Geen hypotheek

Maar het waait zo hard dat bijna niemand die baret op het hoofd kan houden. Gwan Brandhorst (30), die in 2018 afstudeerde en nu vertaler is, heeft zijn sticker met het bedrag dat hij de overheid schuldig is daarom maar op zijn borst geplakt: 33.600 euro. “Ik heb uitgerekend dat ik de komende dertig jaar aan het afbetalen ben.”

Iets verderop staat Pim van der Werff, afgestudeerd industrieel ontwerper. Zijn studieschuld: 40.000 euro. “Het is een bedrag dat enorm op mijn schouders drukt. Een hypotheek kan ik wel vergeten. Ik woonde als student op kamers in Delft, nu zit ik weer bij mijn ouders in Amsterdam.”

Mark Rutte mag de gedoodverfde winnaar van de komende verkiezingen zijn, aangezien zijn partij het leenstelsel wil behouden, is hij hier de gebeten hond. Je ziet het aan de teksten op de borden die hoog worden gehouden. ‘Ik geef een nier voor geen Rutte IV’ is inmiddels een klassieker. Maar we zien ook ‘Oprutte met je leenstelsel’ en ‘Tikkie van 30.000 euro aan Rutte.”

Vreselijk oneens

De originaliteitsprijs gaat naar Mikal Tseggai (26), die een legge pizzadoos in haar handen heeft met daarop de tekst ‘Geen geld voor een bord’. Ze is bezig met haar master Development Studies en schat haar studieschuld op wel 50.000 euro. “Mijn vader is beveiliger, mijn moeder schoonmaakster en ze verdienen allebei minimumloon, dus konden ze geen financiële bijdrage leveren aan mijn studie.”

Als student is Tseggai altijd politiek actief geweest. Ze zit in de gemeenteraad van Den Haag, waar ze fractievoorzitter van de PvdA is, en is voor die partij ook kandidaat voor de Tweede Kamer. “In de peilingen staat de PvdA op vijftien zetels en ik ben nummer 17 op de lijst, dus het wordt spannend. Als ik in de kamer kom, zal ik me zeker inzetten voor een goede basisbeurs. Ja, ik weet dat de partij een van de initiatiefnemers van het leenstelsel was. Ik was toen ook al lid, maar was het er vreselijk mee oneens. Gelukkig wil de partij er nu vanaf.”

Na een hele reeks sprekers betreedt aan het einde van de demonstratie Hang Youth het podium, de punkgroep met radicaal linkse teksten in het Nederlands. Razendsnel en op hoog volume komen nummers als Het kan me niet links genoeg en Zuidas in de as voorbij. De gebarentolk, die de hele demonstratie al op het podium staat, heeft het er maar druk mee. Maar de samenwerking bevalt. Tussen twee nummers in schreeuwt de gitarist naar haar: “Kun je voortaan niet naar elke show komen?”