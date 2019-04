Studenten NDSM-werf zijn bang door incidenten

One of the guys specially said that I was a whore for being alone outside

"Dit kan iedere vrouw overkomen," zei Keila. Beide vrouwen vertellen hun verhaal om andere studentes te waarschuwen voor de onveiligheid in het gebied.



Een andere studente deed deze week melding bij de politie van een verkrachting. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. De zaak is nog in onderzoek.



De gevoelens van onveiligheid onder de studentes zijn door haar bericht wel aangewakkerd. In de gemeenschappelijke Facebookgroep van de bewoners van NieuwDok schreef de vrouw: 'Please please please, girls don't go outside on your own. One of the guys specially said that I was a whore for being alone outside.'



Een andere bewoner reageert daarop: 'I really hope the police will finally pick this up as this is such a serious problem.'



Naar huis rennen

In de appgroep van de bewoners van NieuwDok vragen vrouwen elkaar wie kan meefietsen van de stad naar huis of wie toevallig ook op de pont staat en samen naar huis wil lopen. Camila ­Bonadies (21), student communicatiewetenschap aan de UvA, zit ook in die appgroep. Ze heeft zelf niet iets naars meegemaakt maar toch durft ze niet naar huis te lopen vanaf de pont, zeker niet 's avonds. "Het is hier 's avonds donker. Alleen de kant van de Hema is verlicht."