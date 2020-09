Studenten meubelmaken zijn weer begonnen - met een spatmasker op

Docent Lodewijk Zeevenhoven (63) geeft uitleg aan derdejaars studenten van het Hout- en Meubileringscollege. Beeld Jean-Pierre Jans

Toen Nederland in het voorjaar in coronalockdown ging kwam er van de stage van student Matthijs Brouwer (26) niet veel meer terecht. Leren hoe je een klavecimbel bouwt is nou eenmaal niet iets wat je makkelijk op afstand doet; de stage van Brouwer, derdejaarsstudent aan het Amsterdamse Hout- en Meubileringscollege (HMC), werd vroegtijdig afgekapt. “Heel frusterend,” zegt Brouwer, “ik ben deze opleiding natuurlijk niet gaan doen voor de theorielessen.”

Dinsdag stond Brouwer met zo’n twintig medestudenten voor het eerst in pakweg een half jaar weer in een van de werkplaatsen van het Hout- en Meubileringscollege voor een praktijkles. In een coronaproof lokaal: het aantal werkbanken in de ruimte is gehalveerd, en door twee lokalen samen te voegen kan toch de hele klas aanwezig zijn voor deze eerste les botenbouwen.

Opvallend: in de gangen van het HMC is het dragen van een mondkapje verplicht. Staan de studenten op het schoolplein nog hutjemutje bij elkaar voor een kop koffie, bij binnenkomst zet vrijwel iedereen uit eigen beweging een mondkapje op. “We zijn zelf ook verbaasd hoe snel iedereen het oppakt,” zegt directeur Stephan Welie. “Om de veiligheid van ons personeel te garanderen hebben we besloten in de gangen mondkapjes te dragen. Een enkele ouder protesteert, maar als ze eenmaal op school zijn doet sociale druk van leeftijdsgenoten veel. Je wilt jezelf ook weer niet buiten de groep plaatsen.”

Plastic spatmaskers

In de praktijklokalen worden de mondkapjes vervangen door plastic spatmaskers, die met een band om het voorhoofd bevestigd worden. Docent Lodewijk Zeevenhoven (63) doet zijn masker even omhoog voor een klassikale uitleg, ‘anders ben ik niet te verstaan’. Studenten Fien Bierman (19) en Cobie Witteman (20) zijn nog niet erg enthousiast over de spatmaskers. Bierman: “Normaal scheur je gedachteloos een tapeje af met je tanden, of steek je even een potlood in je mond, als je niet oppast prik je zo een gat in je masker.”

Zo’n zeventig procent van het onderwijs op op het HMC bestaat normaal gesproken uit praktijklessen. “Het grootste deel daarvan gaat door,” zegt Zeevenhoven. “Voorheen stonden lokalen nog wel eens een uurtje leeg, nu is elk uur benut, en we gaan op sommige dagen in de avonden door. We hebben de klassen gehalveerd, en zetten oud-studenten in als extra klassenassistenten.” Lastiger zijn de lessen waarbij de studenten met machines moeten werken, aldus Zeevenhoven. “Daar kan maar een beperkt aantal mensen per keer bij, we moeten zien hoe dat gaat.”

Naast praktijklessen zijn stages zijn voor mbo-opleidingen een groot knelpunt in coronatijd. Veel mbo-studenten kwamen in maart thuis te zitten toen hun stages tijdens de lockdown werden stopgezet - en later niet weer werden opgestart.

Backupplan nodig

Noah Najji, voorzitter van jongerenorganisatie voor mbo-studenten Job, vindt dat er een backupplan moet komen voor studenten wiens stage niet door kan gaan. “We horen nu al geluiden van studenten die studievertraging oplopen. Voor komend collegejaar wordt een tekort van 21.000 stageplekken verwacht. We zien dat instellingen de stageperiodes nu naar later in het jaar verplaatsen in de hoop dat het dan weer kan, maar dat is een te eenzijdige oplossing. Zorg bijvoorbeeld voor een alternatieve opdracht vanuit de opleiding, en help studenten actief bij het vinden van een stageplek.”

Op het HMC verschilt de stageproblematiek per sector, zegt directeur Stephan Welie. “In de woonbranche lukt het met wat moeite wel om de studenten onder te brengen, en bij kleinere meubelmakers ook. Maar de grotere productiebedrijven blijven achter. Die werken dan bijvoorbeeld veel in de beurzen-, festival- en evenementenindustrie, die nu op zijn gat ligt. Als het echt niet lukt om een plek te vinden doen studenten een vervangende opdracht op school, waarbij ze ook praktijkervaring kunnen opdoen.”

Stage-vraagstuk wisselt per opleiding

Ook andere mbo-opleidingen kampen met het stage-vraagstuk. “Het wisselt enorm per opleiding,” zegt Pien van Langen, directeur van de sport- en gezondheidscampus van ROC Top. “In maart was er van de ene op de andere dag bij veel onderwijs-, sport- en kinderopvangopleidingen een probleem. Die stages verdwenen, terwijl in de zorg soms juist weer meer vraag was.”

Opleiders hebben in deze nieuwe situatie ook een verantwoordelijkheid om te kijken naar de kansen voor studenten op de arbeidsmarkt, vindt Van Langen. “We moeten kijken: wat zijn kansrijke beroepen? In de zorg zit veel groei, maar moet je mensen nu ook aan een tweejarig horeca-traject gaan laten beginnen? Een precies antwoord hebben we daar nu nog niet op, voorlopig zijn we nog bezig om dit jaar goed op de rails te krijgen.”