Studenten met vertraging lopen basisbeurs mis: ‘Ik heb nachtenlang liggen piekeren’

Tienduizenden studenten die komend academisch jaar hun opleiding voortzetten, maar vertraging hebben opgelopen, krijgen geen basisbeurs – ook al hadden ze dat wel verwacht. Het voelt als de zoveelste financiële klap voor de ‘pechgeneratie’ in tijden van inflatie. ‘In de supermarkt voelt het alsof ik Zwitserland ben binnengelopen.’

Eén ding is zeker: een weerbaarheidscursus hoeft de ‘pechgeneratie’ van studenten, die ­tussen 2015 en 2022 is begonnen in het hoger onderwijs, niet te volgen. Zij hebben in hun jongvolwassen jaren al klap na klap te verduren gehad.

Zij zijn de basisbeurs misgelopen, die vanaf volgend studiejaar (2023-2024) terugkeert, en hebben daardoor hun studieuitgaven moeten lenen bij de overheid: de gemiddelde studieschuld bedraagt zo’n 30.000 euro. Een lening waarover vanaf volgend jaar voor het eerst rente geheven wordt, tot woede van studentenorganisaties.

Prestatiebeurs

Voor studenten die studievertraging hebben opgelopen en in 2023-2024 nog studeren, gloorde echter nog licht aan het einde van de tunnel. Zij zouden dat studiejaar wel de basisbeurs kunnen ontvangen, toch? Nee. De Groningse rechtenstudent Marieke Schunselaar ontdekte dat als eerste, startte een petitie die op moment van schrijven 23.000 keer is ondertekend en meldde zich bij de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Het probleem is dat de basisbeurs wordt beschouwd als een zogeheten ‘prestatiebeurs’, net als bijvoorbeeld gratis openbaar vervoer voor studenten of een aanvullende beurs. LSVb-voorzitter Joram van Velzen: “Je moet binnen de zogeheten nominale studieduur afstuderen, dan krijg je je beurs als gift. Anders moet je het terugbetalen.” Voor de kenners: het nieuwe artikel 5.1 van de Wet studiefinanciering verklaart de nieuwe basisbeurs ook tot zo’n prestatiebeurs.

Voor veruit de meeste studenten bedraagt die nominale studieduur vier jaar. Wie vertraging heeft opgelopen of een tussenjaar heeft genomen, valt buiten de boot en heeft geen recht op een basisbeurs.

Een woordvoerder van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zegt geen aanleiding te zien om de regeling aan te passen. Hij wijst op het feit dat studenten die onder het leenstelsel vallen, zo’n 1400 euro compensatie krijgen. Volgens hem overigens iets hoogst uitzonderlijks. “Het komt zelden voor dat de overheid bij een beleidsverandering met een gebaar komt voor een groep uit het verleden.” Ook werpt hij de vraag op of er sprake is van een ‘pechgeneratie’. “Het is de vraag met welke generatie je jezelf vergelijkt. Generaties uit het verleden kenden zo hun tegenvallers en meevallers. Denk aan de grote jeugdwerkloosheid in de jaren tachtig.”

Inflatie

Daarnaast is de basisbeurs voor uitwonende studenten komend jaar tijdelijk hoger ter compensatie van de torenhoge inflatie. Dat is dan weer de tegenhanger van de energietoeslag, waar studenten ook geen recht op hebben. Maar de groep die nu geen basisbeurs ontvangt, krijgt dus ook geen inflatie- of energiecompensatie.

Volgens Van Velzen is dit extra problematisch: “Zij krijgen dus niet alleen geen basisbeurs, maar ook niet de broodnodige ondersteuning om de energierekening te betalen.” De DUO-woordvoerder verwijst naar het feit dat het kabinet 35 miljoen euro heeft vrijgemaakt om studenten tegemoet te komen in de gestegen energieprijzen.

Van Velzen heeft ook al contact gehad met DUO. “Volgens hen is dit altijd duidelijk gecommuniceerd, waren dit altijd al de standaardafspraken. Zij wijten dit dus aan een gebrek aan kennis onder studenten.”

Om hoeveel studenten het gaat, is onbekend en moeilijk te becijferen. De woordvoerder van DUO zegt dat vanaf studiejaar 2023-2024 ongeveer 270.000 studenten geen volledige studiefinancieringsrechten meer hebben. Het gaat dan ook om studenten die nog één of enkele jaren basisbeurs mogen ontvangen: het gaat dus om minder dan 270.000 studenten die helemaal geen basisbeurs ontvangen.

Wat wordt de volgende stap? De herinvoering van de basisbeurs heeft nog de status van wetsvoorstel: het parlement gaat zich er begin volgend jaar over buigen. De LSVb sluit acties niet uit. “Wat ons betreft zou verandering niet ervan af moeten hangen of studenten aan de bel trekken. Maar als het moet, komen we in beweging.”

‘Het voelt alsof ik niet zou mogen leren op de universiteit, waarvoor zij juist bedoeld is’

Araik Gingnagel.

Araik Gingnagel (22) studeert geschiedenis.

“In mijn eerste studiejaar ging het persoonlijk niet zo goed met me, waardoor ik wat vertraging heb opgelopen. Uiteindelijk heb ik alle vakken ingehaald. Vervolgens heb ik een jaartje Russisch erbij gestudeerd, om de bronnen die ik voor mijn hoofdstudie geschiedenis wilde lezen, te kunnen begrijpen. Na twee jaar corona had ik er zin in: ik hou van leren, ik wil er het meeste uit halen. Maar ik schrik ervan dat ik nu geen basisbeurs krijg. Het voelt alsof ik niet zou mogen leren op de universiteit, waarvoor zij juist bedoeld is. Ik schrik ook van hoe duur alles is. Als ik in de ­supermarkt ben, voelt het alsof ik Zwitserland ben binnengelopen. Het lijkt op sociale media alsof studenten alleen maar broodjes avocado eten en havercappuccino’s drinken, maar dat is niet waar. Twee jaar lang heb ik bij VoorUit gewoond, een organisatie waarbij je in ruil voor werk in de wijk geen huur hoefde te betalen. Zo kon ik zuinig leven.”

‘Ik heb nachtenlang liggen piekeren: wat ga ik doen?’

Eva Draaisma.

Eva Draaisma (23) studeert onderwijswetenschappen.



“Al het nieuws over de studiefinanciering heb ik voor mijn mentale ­gesteldheid op een gegeven moment links laten liggen. Ik werd er nogal angstig van. Ik heb over mijn ­bachelor culturele antropologie, waar drie jaar voor staat, vier jaar gedaan. Ik vond filosofie zo leuk dat ik er een minor in heb gedaan. Vervolgens moest ik voor mijn huidige master, onderwijswetenschappen, ook een jaartje vakken erbij doen. Het plan was om komend halfjaar te reizen: ik ben 23, en ik had het er met mijn ouders over dat er niet meer zo’n ­periode komt in mijn leven waarin ik zo zorgeloos kan reizen. Maar toen ik hoorde dat ik de basisbeurs zou mislopen, heb ik nachtenlang liggen piekeren: wat ga ik doen? Ik studeer al vijf, zes jaar, en heb altijd moeten lenen en werken om mijn boodschappen en huur in Amsterdam te kunnen betalen. Dat merk je ook aan de hoogte van mijn studieschuld. Toch heb ik besloten het te gaan doen, reizen: het is ook belangrijk om een beetje te ­leven. Nu moet ik nog bepalen waar ik naartoe ga.”

‘Ik vraag me nu af of ik een master kan doen’

Güner Tüzgol.

Güner Tuzgöl (21) studeert communicatiewetenschappen.

“Toen ik de kleine lettertjes ging lezen van het wetsvoorstel over de basisbeurs, moest ik even slikken. De overheid deed het voorkomen alsof elke student de basisbeurs zou krijgen. Ik heb er geen recht op, omdat ik een jaartje hbo heb gedaan en vervolgens langer over mijn bachelor deed. Ik moest wennen aan de switch van hbo naar wo, omdat het toch een hele andere manier van leren is. Daar kwam bij dat ik het privé moeilijk had in dat jaar. Zelf wil ik volgend jaar een master doen, maar nu vraag ik me toch af of ik dat ga doen. Ik ben net bij een museum aangenomen als publieksmedewerker om bij te verdienen, maar een master wordt ook intensief, dus ik kan niet té veel gaan werken. Het is gestoord dat we, na twee jaar thuisonderwijs door corona, ook nog hiermee te maken krijgen. Aan de verlenging van de ov-kaart voor studenten wegens corona heb ik dan weer niets, omdat ik in Amsterdam alles met de fiets doe. Het voelt alsof ik tussen wal en schip val.”