Studenten maken vast protestborden tegen rente op studieschuld: ‘Bang dat mijn toekomst klote wordt’

Guus Funnekotter (rechts): ‘Mijn toekomst wordt onzekerder als ik ga studeren, dan wanneer ik niet studeer.’ Beeld Tahrim Ramdjan

In de entreehal van het A-gebouw op de Roeterseilandcampus, waar onder meer de rechtenfaculteit huist, zitten de studenten op een verhoging, verscholen achter een groot spandoek waarop de universiteitwordt verklaard tot ‘schuldenfabriek’.

Het protest is bewust op de achtergrond, zegt initiatiefnemer en antropologiestudent Marlon Mendes Capinha (26): “Het onderwijs staat al zo onder druk, we willen het niet verstoren. Bovendien was er onenigheid over hoe we wilden protesteren: sommigen wilden een gebouw bezetten, anderen wilden het vreedzaam houden.”

Rond twaalf uur ’s middags wordt de groep weggeleid naar buiten: ze mogen op de brug over de Nieuwe Achtergracht staan. Daar weten ze een eigen draai aan te geven. “Het ministerie moet ook met geld over de brug komen,” roept een student.

Over de beveiliging is Mendes Capinha niet te spreken: hij zegt dat het protestbord opgerold moest worden onder dreiging dat anders de politie zou komen. Een woordvoerder van de Universiteit van Amsterdam weerspreekt dat. “We hebben ze toestemming gegeven om kort in de hal te demonstreren en vervolgens een aparte ruimte aangeboden. Maar daar hebben ze geen gebruik van gemaakt.”

Op de brug mogen de studenten volgens de woordvoerder blijven demonstreren. Rector Karen Maex is volgens haar ook langs geweest om met de studenten te praten.

Renteverhoging

Studenten kregen keer op keer te maken met (financiële) tegenslag. De herintroductie van de basisbeurs per schooljaar 2023-’24 lijkt goed nieuws, maar de generatie die wel heeft moeten lenen voelt zich in de kou gezet door een, huns inziens, schamele compensatie.

Veel studenten balen bovendien van de periode waarin ze thuisonderwijs kregen vanwege de coronacrisis. En tel daarbij op de dreiging dat de rente van de studieschuld mogelijk aan het einde van het jaar tot 1,5 procent verhoogd wordt, waar deze de afgelopen jaren op 0 procent stond.

Mendes Capinha heeft twee doelen: het College van Bestuur van de UvA spreken – al zit voorzitter Geert ten Dam ziek thuis – en onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. Hij rekruteert voor het studentenprotest op de Dam van aanstaande zaterdag. Aanwezige studenten maken protestborden.

Femke Douma: ‘Ik ben bang dat mijn toekomst klote wordt.’ Beeld Tahrim Ramdjan

Rijke ouders

Zo zegt de 20-jarige Femke Douma – derdejaars psychologiestudent, 30.000 euro studieschuld – zich zorgen te maken over haar toekomst. “Ik ben bang dat die klote wordt. Hoe ga ik een hypotheek krijgen?” Vandaar haar protestbord: ‘Genoeg geluld, ik wil geen schuld.’

De 18-jarige Guus Funnekotter is nog middelbare scholier in Haarlem: donderdag hoort hij of hij mag gaan studeren. Maar hij is er niet gerust op. “Mijn toekomst wordt onzekerder als ik volgend jaar wél ga studeren, dan wanneer ik dat niet doe.”

Komend jaar zou hij immers nog moeten lenen. De bijstand die zijn ouders leveren, is niet genoeg om dat te voorkomen. “Je moet steeds rijkere ouders hebben om te kunnen studeren.”

Naast hem zit de muziekwetenschappenstudent Christian Nijboer (19), die hier vooral voor zijn vrienden zit die het financieel moeilijk hebben. Voor hemzelf geldt dat niet. “Ik hoop op een hogere basisbeurs straks. In Zweden is studeren gratis, in Frankrijk en Duitsland veel goedkoper. Waarom hier niet?”