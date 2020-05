Studenten maanden zonder warm water: verhuurder zet cabines neer

In totaal zijn er 24 ‘festivaldouches’ geplaatst voor de 365 woningen. Beeld Jean-Pierre Jans

Aline Mak woont al sinds de oplevering van het gebouw in 2016 in een studio in het complex. Volgens haar zijn er vanaf het begin problemen met het gebouw. “Ik heb lekkage gehad en ben daardoor intern verhuisd naar een andere studio. Rond de kerstdagen hebben we ook al twee weken geen warm water en verwarming gehad en nu weer.”

Ook Jordy Kruse heeft sinds 21 april nauwelijks nog warm water. “Ik kan niet douchen zoals het zou moeten. Ik diende elke keer een reparatieverzoek in als ik geen warm water had, maar daar ben ik mee gestopt. Duwo heeft aangegeven dat mailen zinloos is, ze kunnen het toch niet oplossen”

Nog een maand wachten

Duwo erkent dat er problemen zijn met de voorziening van warm water en dat de ringleiding vervangen moet worden. Half juni moeten alle bewoners weer warm water hebben. “Om de buurtbewoners tegemoet te komen, gaan wij ze toch de mogelijkheid bieden om warm te douchen,” laat een woordvoerder van Duwo weten. “Daarom zetten we douchecabines neer op het parkeerterrein.”

In een brief aan de bewoners schrijft Duwo dat het plan is uitgewerkt met de GGD vanwege het coronavirus. De douches zijn ’s ochtends tussen 07.30 uur en 10.00 uur te gebruiken en ’s avonds tussen 18.30 uur en 20.30 uur. De GGD zou geadviseerd hebben dat het voldoende is als bewoners na iedere douchebeurt de cabine zelf reinigen, maar Duwo zet hiervoor schoonmakers in. Ook vraagt het bedrijf bewoners die klachten hebben die kunnen wijzen op Covid-19 niet te douchen.

In totaal zijn er 24 ‘festivaldouches’ geplaatst voor de 365 woningen, dat komt neer op ongeveer 15 gebruikers per douche. Een rij van studenten die met hun tandenborstel en fles shampoo op een parkeerterrein in de rij staan om te douchen, is dus niet ondenkbaar.

Huurverhoging

Mak vindt de oplossing verre van ideaal. En dat Duwo de jaarlijkse huurverhoging wel gewoon heeft doorgezet is bij veel bewoners in het verkeerde keelgat geschoten. “Het gaat niet alleen om het warme water dat het nu niet doet, maar ook om alle problemen de maanden ervoor. Er moet compensatie komen.”

Kruse vindt het ‘sympathiek’ van Duwo dat ze douchecabines plaatsen. “Maar in de tijd van een pandemie is het niet fijn om in een cabine op de stoep te moeten douchen met andere bewoners. Op campings zijn douchevoorzieningen ook nog gesloten.”

“Dat de huur is verhoogd met 10 of 15 euro heeft misschien niets met dit probleem te maken, maar het is niet echt chique of tactvol om dat nu te doen,” zegt hij. “We hebben nog niets gehoord over compensatie. Als ze de huur niet verhoogd hadden, had dat wel een signaal geweest dat ze bereid zijn mee te denken.”

Volgens Duwo komen de problemen door een constructiefout in het gebouw en gaat de installateur het zelf oplossen. Over een compensatie gaat het bedrijf op korte termijn in gesprek met de bewonerscommissie. “Huurverhogingen gaan automatisch door, maar dit is echt een uitzonderlijke situatie en we gaan dan ook kijken naar maatwerk om de bewoners te compenseren.”