Studenten laten zich vaccineren op de campus: ‘Ik ben blij dat ik ’m eindelijk heb’

De priklocatie bij de Roeterseiland Campus. Beeld Birgit Bijl

De zonovergoten campus van de Universiteit van Amsterdam op het Roeterseiland stroomt maandag rond het middaguur vol met studenten na een lange periode van leegstand. Ze ploffen neer op het terras van het plaatselijke café en op het grasveldje aan de gracht. Zo nu en dan waagt een student de oversteek naar de mobiele priklocatie van de GGD, waar studenten deze eerste week van het collegejaar zonder afspraak een vaccinatie kunnen krijgen.

“Ik wilde al eerder een prik halen, maar vrienden van mij kregen corona. Hierdoor moest ik in quarantaine en duurde het weer langer,” zegt de 29-jarige natuurkundestudent Naud Scholten, die net naar buiten stapt. Hij koos voor het Janssenvaccin. “Lekker, dan hoef je maar één keer,” licht hij toe, terwijl hij op zijn scooter stapt. Storm loopt het weliswaar niet, maar de GGD heeft wel de hele middag aanloop. Sommige studenten nemen alleen een kijkje, anderen komen voor een prik.

Het zijn voornamelijk internationale studenten die naar binnen stappen voor een coronavaccinatie. “Voor hen is het ook zeker bedoeld,” zegt UvA-woordvoerder Annelies van Dijk. “Misschien hebben internationale studenten, vanwege uiteenlopende redenen, nog niet de kans gehad om zich te laten vaccineren. Met deze vaccinatiepost proberen we het zo laagdrempelig mogelijk te maken.”

Laagdrempelig

Laagdrempelig is het zeker: voor een vaccin hoef je niet ingeschreven te staan bij de gemeente Amsterdam en je kunt zonder afspraak meteen terecht. Hiermee hopen de GGD en UvA ervoor te zorgen dat de colleges de komende tijd door kunnen gaan zonder dat grote groepen studenten besmet raken.

Volgens GGD-woordvoerder Jessica Grootenboer lijkt die laagdrempeligheid te gaan lonen. “Op dit moment zijn er nog geen exacte cijfers bekend, maar we hebben maandag gezien dat veel studenten bereid zijn een vaccin te nemen.” Volgens het coronadashboard van de rijksoverheid gaat het in de leeftijdscategorieën 16-24 en 25-39 jaar om 85 procent dat een prik wil hebben of al heeft gehad.

Zo ook de Italiaans-Georgische Anna Karazanishvili: “Ik was op bezoek bij mijn ouders in Georgië, dus de prik schoot erbij in. Ik ben blij dat ik ’m vandaag hier heb kunnen halen,” zegt de 21-jarige student communicatiewetenschap. Meerdere buitenlandse studenten vertellen een soortgelijk verhaal.

Hoewel het niet mogelijk is om een vaccinatie verplicht te stellen, willen de UvA en de GGD studenten wel voorlichten over het belang ervan. “We doen een dringend beroep op iedereen en hopen daarbij dat de keuze voor het vaccineren gemaakt wordt. Daarnaast is het nog altijd belangrijk om de studenten op de andere maatregelen te wijzen.” Daarmee doelt Van Dijk op het handen wassen, testen en het dragen van een mondkapje in de gangen.

De GGD en UvA willen de priklocatie op de campus bij zo veel mogelijk studenten onder de aandacht brengen. “In de afgelopen weken hebben wij daarom op onze kanalen aangekondigd dat de mobiele vaccinatiepost er zou komen,” zegt Van Dijk. Dinsdagmiddag bezoekt minister Hugo de Jonge de priklocatie.