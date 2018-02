Studenten helpen Voedselbank aan gezonder weekmenu

Producten die bijna over datum zijn, worden indien nodig ingevroren zodat ze alsnog kunnen worden geconsumeerd.



Een pilot van de Voedselbrigade was een succes, dus vanaf nu kunnen 1200 Amsterdamse gezinnen in het pakket extra vlees, groente, melk, kaas en fruit aantreffen. De brigade maakt een rondgang in twee gedoneerde zwarte bussen.



Gemiddeld gooit een supermarkt per dag 150 producten weg, weet Rolf Peters van de Voedselbank Amsterdam. Omdat grote bedrijven steeds minder doneren, is de hulp van de supermarkten welkom.



Nuttige ervaring

"Grote leveranciers houden steeds meer bij wat zij per jaar doneren en schroeven daarom de productie en donaties terug." De organisatie van de Voedselbrigade bestaat uit negen studenten en VU-hoogleraar Sander de Leeuw.