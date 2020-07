Studenten geven onderwijs sinds coronacrisis een onvoldoende

Beeld ANP XTRA

Dat blijkt uit een enquête van Folia, HvanA en AT5 onder meer dan 500 Amsterdamse studenten, waaronder 185 van de Universiteit van Amsterdam (UvA), 73 van de Vrije Universiteit (VU) en 189 van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Zowel de studenten van de UvA, HvA en VU geven het onderwijs sinds de coronacrisis een 5. Op de vraag ‘was het onderwijs beter of slechter dan het onderwijs voor de coronacrisis’, antwoorden de meeste studenten ‘veel slechter’ of ‘iets slechter’. Met name het online lesgeven en het gebrek aan interactie met docenten en medestudenten zorgt voor onvrede.

Een aantal studenten is ook ontevreden over tentamens. Ze vinden het vaak moeilijk om zich thuis een paar uur op een tentamen te concentreren, of vinden dat de tentamens inhoudelijk moeilijker zijn geworden.

Bijna de helft van de ondervraagden verwacht zelfs studievertraging op te lopen door de coronacrisis, bijvoorbeeld omdat verplichte stages niet doorgaan.

Komend studiejaar

Ook over het komende studiejaar hebben studenten hun bedenkingen. Bijna 58 procent kijkt negatief tegen dit komende studiejaar aan. Slechts 21 procent is positief.

De UvA krijgt gemiddeld een 5,9 voor hoe ze met de coronacrisis is omgegaan, aanmerkelijk hoger dan de HvA (5,2) en de VU (5,5).

De enquête kon worden ingevuld van 19 juni tot en met 25 juni. Van de deelnemers was 53 procent vrouw, 45 procent man, en het overige deel vulde ‘anders dan bovenstaande’ in of ‘wil ik liever niet zeggen’. De gemiddelde leeftijd was 23 jaar.