Studenten gaan minder op kamers sinds leenstelsel

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).



Het percentage hbo- en wo-studenten dat binnen zestien maanden nadat ze met hun studie startten uit huis ging was tot 2014 stabiel. Zo'n 61 procent van de wo-studenten en 23 procent van de hbo-studenten ging op kamers.



Dat veranderde na de invoering van het sociaal leenstelsel in 2015, waarbij de basisbeurs kwam te vervallen. Het percentage studenten dat vanaf dat moment op kamers ging daalde sterk naar 45 procent van de wo en 14 procent van de hbo-studenten.



Amsterdam

In Amsterdam gingen in 2014 nog 4138 studenten op kamers wonen, in 2017 waren dat er nog 2563.



Ook aan het aantal jongeren dat in studentensteden gaat wonen is te zien dat ze minder op kamers gaan. De daling is vooral sterk in steden met een relatief jonge bevolking zoals Amsterdam, Groningen en Utrecht.



Studenten met welgestelde ouders gingen tot 2015 het vaakst op kamers, maar na de invoering van het leenstelsel was de daling in deze groep het grootst. Dat betekent dat de verschillen tussen de groepen kleiner zijn geworden.