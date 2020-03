Studenten en politie steggelen: illegaal lockdownfeest of ludieke balkonactie?

Studentencampus Uilenstede. Beeld Sanne Zurné

De politie Amstelveen deed dinsdagavond een dringende oproep op Facebook: de bewoners van studentencampus Uilenstede zouden zich eens stevig achter de oren moeten krabben. Ondanks de maatregelen om het coronavirus te beteugelen (geen bijeenkomsten van meer dan drie personen uit verschillende huishoudens) kwamen er dinsdagavond een aantal meldingen van geluidsoverlast binnen. In een van de studentenflats zou een feest aan de gang zijn.

Bij een bezoek aan de campus trof de politie twaalf studenten aan op een balkon, waar harde muziek werd gedraaid. Daarop werd het feest door stilgelegd. ‘Wij begrijpen niet dat het organiseren van feestjes en samenkomsten doorgaat. En als vervolgens de collega’s van handhaving @gemeenteamstelveen en de politie hier iets van vinden, ze uitgedaagd worden en de feestje gewoon doorgaan. Stop daarmee en neem de veiligheidsinstructies in acht! We hopen dat je je aangesproken voelt door dit bericht en je je realiseert dat dit niet kan!’ schreef de politie achteraf op Facebook. Die post, en de daaropvolgende berichtgeving in de media, kon rekenen op veel kwade reacties.

Zwaaien

Volgens Isa Broere, bewoonster van het bewuste studentenhuis, zit het net even anders. Broere woont in een zogenoemde ‘eenheid’ met veertien anderen: ze hebben een eigen slaap- en badkamer, maar delen de woonkamer en keuken. “Normaalgesproken is hier bijna iedere donderdag, vrijdag en zaterdag een huisfeest in een eenheid, waarvoor vrijwel iedereen wordt uitgenodigd. Dat mag nu natuurlijk niet vanwege corona. Daarom dachten wij: we organiseren een groot feest op het balkon.”

De studenten kondigden in een besloten Facebook-groep hun ‘Techno Tuesday’ aan en meldden hun evenement bij verhuurder Duwo. “Vanaf 18 uur hebben we de muziek aangezet en zijn we gaan dansen op het balkon. De studenten boven en onder ons, en die in de flat tegenover ons, stonden allemaal te zwaaien en te dansen.”

Lockdownfeest

Niet lang daarna stond inderdaad de politie voor de deur, die de studenten verzocht het feest naar binnen te verplaatsen. Er waren inderdaad te veel mensen bij elkaar in een ruimte, maar de politie had niet door dat al de feestgangers huisgenoten waren.

Een dag later stelt een woordvoerder van de politie de harde woorden dan ook bij. “Er was blijkbaar sprake van een sfeeractie op de balkons, maar wij zagen meer dan tien personen bij elkaar in een woning zitten. Dat zou natuurlijk kunnen omdat er meer dan tien bij elkaar in huis wonen. Dat is lastig voor ons om te zien.”

De studenten balen, zegt Broere. “We wilden gewoon iets leuks organiseren, en nu staat Uilenstede ineens bekend om een illegaal lockdownfeest.”