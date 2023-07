Studenten en docenten slaan alarm: Reinwardt Academie in Amsterdam holt achteruit door angstcultuur

Op de Reinwardt Academie in Amsterdam, die een hbo-bachelor cultureel erfgoed aanbiedt, rommelt het. De kwaliteit van de opleiding zit in een vrije val, zeggen docenten en studenten, maar door de ‘autoritaire sfeer’ worden zij niet gehoord. ‘Als ik ergens anders erfgoed kon doceren, had ik dat gedaan.’

‘Beste managementleden, luisteren jullie wel?’ Eind mei hingen de gangen van de Reinwardt Academie vol met A4’tjes met een brandbrief die een groep anonieme studenten schreef aan de directie. De kern: de onderwijskwaliteit en werksfeer zijn sterk in het gedrang.

De maat is vol, schreven de studenten, en omdat medewerkers en studenten via de ‘reguliere’ route geen voet aan de grond kregen, voelden ze zich genoodzaakt op een andere manier aandacht te trekken. ‘Als wij onze stem laten horen, moeten jullie wel luisteren,’ staat op de eerste pagina van de brief.

Enige bachelor cultureel erfgoed van Europa

Midden in de stad, in een 19de-eeuws monumentaal gebouw vlak naast de Hermitage en achter de Hortus Botanicus, huist de Reinwardt Academie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Het is de enige hbo-instelling in Europa die de bachelor cultureel erfgoed aanbiedt.

Op de opleiding, waar jaarlijks circa 170 studenten beginnen, leren ze over materiële en immateriële culturele nalatenschap en hoe ze daar in de praktijk mee werken. Na hun afstuderen gaan studenten aan de slag bij toonaangevende musea en andere erfgoedinstellingen, bijvoorbeeld als coördinator bij tentoonstellingen of educatiemedewerker. Het Van Gogh Museum en het Scheepvaartmuseum behoren tot de partners.

De studenten achter de brandbrief noemen het een noodkreet. Ze kunnen de spanningen ‘achter de schermen’ tussen docenten en ‘hogere lagen’ niet langer aanzien. Bovendien is dit het laatste jaar waarin studenten afstuderen in het oude curriculum.

Curriculum is ‘een schim’ van wat het was

Het onderwijsprogramma was te zwaar, daarover zijn alle partijen het eens. Tot 2019 sloten de – bijna dertig – vakken op de academie niet op elkaar aan en vormden ze een te grote studielast. Het leidde tot veel uitval in het eerste jaar. Maar het vervangende curriculum is ‘een schim’ van wat het was, waardoor de inhoudelijke kwaliteit van de opleiding op het spel wordt gezet, zeggen de bijna twintig docenten, studenten en oud-docenten waarmee Het Parool sprak. Sommigen willen anoniem blijven uit angst voor de eventuele gevolgen, want op de academie heerst een cultuur ‘waarin kritiek niet wordt geduld’ of ‘genegeerd’, zeggen (oud-)docenten van de Reinwardt Academie.

De problemen met het lesprogramma hebben in korte tijd de onderliggende problemen binnen de organisatie blootgelegd: ‘autoritair’, ‘top-down’ en ‘leiding vanuit een ivoren toren’ zijn veelvoorkomende beschrijvingen waarmee die directiestijl wordt aangeduid.

17 docenten vertrokken sinds 2017

Het rommelde al langer achter de schermen, vertellen ingewijden. De reden van het vertrek van de vorige directeur, Teus Eenkhoorn, die in 2010 was aangetreden, is onbekend. Volgens de huidige directeur Nel van Dijk werd Eenkhoorn vrij plotseling ziek. Van Dijk trad in 2017 in eerste instantie aan als interimmer, daarvoor was zij werkzaam bij AHK als hoofd kwaliteit.

In 2018 werd Van Dijk officieel directeur van de Reinwardt Academie. Op de academie, met nu 40 docenten in dienst, vertrokken sinds september 2017 in totaal 17 docenten. Van het huidige docentenbestand was slechts 35 procent al in dienst voor het aantreden van Van Dijk. Sommigen gingen met (vervroegd) pensioen, anderen vertrokken omdat hun specialisaties niet meer aan bod kwamen in het nieuwe curriculum of vanuit frustratie met de managementstijl, blijkt uit gesprekken met zeker 14 (oud-)docenten.

In een reactie laat directeur Van Dijk weten de kritiek niet te herkennen. Ook zegt zij geen noodzaak te zien tot verandering. Een aanpassing van het curriculum is volgens de directie niet aan de orde (zie kader).

Kritiek werd weggewuifd of niet geaccepteerd

Daartegenover stellen (oud-)docenten dat kritiek op het nieuwe curriculum en de kwaliteit van het onderwijs niet werd gehoord, werd weggewuifd of botweg niet werd geaccepteerd. De petitie waaruit onvrede over het curriculum en de bestaande cultuur blijkt, is 289 keer ondertekend. Wat veel docenten tegen de borst stuit, is dat er in het nieuwe programma meer ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en reflectie, ten koste van vakinhoudelijke kennis van bepaalde erfgoedvakken. Ook is de stage in het tweede studiejaar geschrapt, evenals sommige minors.

Een oud-docent vertelt dat ze overspannen raakte, ziek thuis zat en bij terugkomst in dezelfde cultuur weer ziek werd en toen zelf ontslag nam. Een docent die er nog werkt: “Als ik ergens anders erfgoed kon doceren, had ik dat gedaan.”

Docent vertrok huilend uit meeting

Dat sommige docenten vertrokken zonder goed afscheid te nemen, gaf (oud-)docenten en studenten een onveilig gevoel. “Sommige docenten verdwenen omdat ze kritisch waren over de koers van de academie of juist voelden dat ze zich niet kónden uitspreken,” zegt een medewerker. “Daar werd niet over gecommuniceerd.” En: “Eén docent vertrok huilend uit een online meeting.”

De exodus leidde tot een vicieuze cirkel, waarbij docenten uit angst vaker hun mond hielden – óók de medewerkers die lid waren van medezeggenschapsorganen. “Meerderen in de medezeggenschapsraad durfden geen kritiek meer te uiten,” zegt een oud-lid. “Ze vreesden voor hun baan. Terwijl het ging om een medezeggenschapsraad!”

Volgens een docent heerst er een sfeer van ‘repressieve tolerantie’ op de academie, waarbij de medezeggenschapsraad wel wordt erkend en benoemd in beleidsdocumenten, maar in de praktijk wordt beperkt in zijn rechten en plichten. “Kritiek geven was vrijwel onmogelijk,” zegt een oud-mr-lid. De directie zette de mr onder druk om in te stemmen met bepaalde ideeën omtrent het nieuwe curriculum.

‘Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt’

Ook tijdens een vergadering over de Onderwijs- en Examenregeling in juni 2022 zou de directie hebben geëist dat er werd ingestemd met de gepresenteerde plannen. “Ze zeiden: ‘We verlaten de kamer niet voordat er is ingestemd. Als jullie niet akkoord gaan, leggen jullie het onderwijs lam’,” zegt iemand die bij die bijeenkomst aanwezig was. “Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.”

Docent erfgoedtheorie en cultuurgeschiedenis en oud-mr-lid Edwin van der Veldt bevestigt het voorval. Hij is al elf jaar werkzaam op de school en voelt zich genoodzaakt steun uit te spreken voor de opstellers van de brandbrief, omdat de bezwaren zo herkenbaar zijn. “Ik ga het niet persoonlijk maken naar de directeur. Wat ik wel kan zeggen: ik heb meermaals meegemaakt dat ingrijpende beslissingen echt heel sterk werden afgeraden door de voltallige mr en uiteindelijk toch zijn doorgevoerd.”

Uit vergaderverslagen van het management en de mr – in handen van Het Parool – blijkt dat de directie op de hoogte was van de zorgen en kritiek vanuit de mr. Van der Veldt: “Dat de directeur nu zegt dat de brandbrief voor haar als donderslag bij heldere hemel komt, is op zijn minst merkwaardig gezien de voorgeschiedenis.”

‘Ze leren te weinig’

Volgens een oud-docent heeft het vertrek van de collega’s ook geleid tot een ‘braindrain’. “Van oudsher waren Reinwardtdocenten internationaal zeer actief en gewaardeerd op hun vakgebied,” zegt hij. “Dat is nu veel minder het geval.” Ook studenten constateren dat veel erfgoedkundig specialisten weg zijn gegaan, en inhoudelijk gezien niet zijn vervangen.

Het resultaat: meer studenten halen hun propedeuse, maar het niveau van de opleiding lijkt te zijn gedaald. “Ik ben geschrokken van de nieuwe afstudeereisen,” zegt een docent. Een voormalig extern examinator stopte met zijn werkzaamheden voor de opleiding, onder meer omdat het niveau vaak niet voldeed aan zijn verwachtingen. “Ze leren te weinig. Er ontbreekt een soort basiskennis,” zegt hij.

Een alumna die twee jaar geleden afstudeerde, vertelt dat haar tijdens haar sollicitatiegesprek bij een culturele instelling expliciet werd gevraagd of ze ‘van het oude of het nieuwe curriculum’ was. Ook docenten stellen dat er zorgen zijn in het werkveld om de kennis van nieuwe Reinwardststudenten die stage lopen en dat het niveau ‘niet is wat het was’.

‘Sluiproute naar de universiteit’

Uit het jaarverslag van de AHK blijkt dat meer studenten voor het tweede studiejaar zijn vertrokken. In studiejaar ’20/’21 ging het om 38 procent, ten opzichte van 26 procent een jaar eerder. Het doel, meer studenten aan boord houden, is met het minder zware curriculum dus niet bereikt. Sterker, de directie erkent dat een belangrijk deel van de uitstromende studenten met een propedeuse op zak doorstroomt naar de universiteit. “Het is een sluiproute naar de universiteit geworden,” zegt een docent.

“Een ooit zo mooie, internationaal zeer gerespecteerde hbo-opleiding is veranderd in een schooltje waar vakkennis, dialoog en diversiteit plaats hebben moeten maken voor angstig rendementsdenken,” zegt een oud-docent.

‘Verschrikkelijk treurig’, vindt een gastdocent het. “Studenten investeren geld en vier à vijf jaar van hun leven in deze opleiding. Maar het plaatje dat wordt voorgeschoteld, dat van de enige en beste opleiding voor erfgoedprofessionals in Europa, dat klopt niet meer.”