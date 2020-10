Studenten dwalen als ‘schuldenspoken’ door Amstelveen

Twee ‘schuldenspoken’. Beeld Pieter van Rossum

De studenten dwaalden tussen 17.00 uur en 18.00 uur op en rond de campus. “De beeldspraak is evident,” zegt Pieter van Rossum, voorzitter van de studentenvakbond van de Vrije Universiteit. “De studieschuld zal je je hele leven lang blijven achtervolgen, als een soort spook. Wij dwalen hier rond om studenten daarop voor te bereiden. En ze zijn al flink bang voor het schuldenspook!”

Het is een ludieke actie met een serieuze ondertoon, aldus Van Rossum. “We willen met de studenten op de campus in gesprek gaan, ook om bewustzijn te creëren. Maar uiteindelijk strijden wij voor een basisbeurs waarmee iedere student schuldenvrij kan afstuderen.”

Schrikbarende cijfers

Eerder bleek al dat een Kamermeerderheid het leenstelsel wil aanpassen, zodat studenten met een minder hoge studieschuld afstuderen. Maar geen van de voorstellen gaat ver genoeg, vindt Van Rossum. “Het is goed dat politieke partijen kritisch zijn op het leenstelsel, maar de alternatieve plannen zorgen nog steeds niet voor schuldenvrij afstuderen. De aanvullende beurs verruimen of bepaalde toeslagen afschaffen, is niet genoeg.”

Van Rossum viel zelf nog onder de regeling met de basisbeurs, omdat hij in 2014 begon met studeren. “Mijn studieschuld is niet zo schrikbarend. Maar de cijfers van nu zijn dat wel.” Eén op de vier studenten eindigt met een schuld van ruim 40 duizend euro, zegt hij. “En een gemiddelde student leent 700 euro per maand. Reken maar uit waar je jaarlijks dan op uitkomt. Je bent tot aan je pensioen aan het afbetalen.”

Het lijkt veel, 700 euro per maand lenen, maar, zegt Van Rossum: “De huren worden steeds hoger, je moet er je collegegeld en je boeken van betalen en dan moet je ook nog eten om in leven te blijven. Studeren, werken én jezelf ontplooien zonder een enorme schuld op te bouwen is onmogelijk.”