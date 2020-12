Studenten delen luiers uit als protest tegen surveillanceprogramma UvA

Beeld ANP XTRA

Luiers zullen doorgaans geen heel populair product zijn op een studentencampus, maar volgens AVSA-voorzitter Maarten van Dorp hebben UvA-studenten deze dagen weinig keus. “We moeten luiers uitdelen om te voorkomen dat een sanitaire stop tijdens het tentamen tot een ongeldigheidsverklaring leidt.”

Sinds een deel van de tentamens op afstand wordt afgenomen maakt de UvA gebruik van een surveillanceprogramma dat op basis van algoritmen verdacht gedrag proberen te signaleren. Voor die analyse haalt het programma, Proctorio, onder meer informatie uit webcambeelden, de microfoon van de laptop en openstaande tabbladen. Zo moet worden voorkomen dat studenten tijdens het tentamen nog even de lesstof erbij pakken of onderling antwoorden uitwisselen.

Maar deze software is veel te streng, zo oordeelt AVSA. Van Dorp: “Studenten kunnen tijdens drie uur durende tentamens niet achter de webcam vandaan en dus niet naar de wc”. Bovendien zou het filmen van de kamers van studenten een inbreuk zijn op hun privacy en is het systeem niet zonder gebreken. Door een inlogstoring konden eind oktober zo'n 6000 studenten hun tentamen niet maken.

Luieractie

Het College van Bestuur van de UvA heeft toegezegd alleen voor Proctorio te kiezen wanneer er geen alternatieven zijn. Maar precies daar zit het probleem volgens Van Dorp, want wanneer is er sprake van geen alternatieven? “We zien dat er geproctord wordt bij tentamens die prima door essays vervangen hadden kunnen worden”, betoogt de voorzitter van de studentenunie. “Vooral op de faculteit Economie en Bedrijfskunde en Rechtsgeleerdheid wordt ontzettend veel geproctord, terwijl andere faculteiten, zoals Geesteswetenschappen en Natuurkundewetenschappen er helemaal geen gebruik van maken. Dat maakt het lastig te geloven dat het alleen als laatste redmiddel wordt ingezet." De AVSA en de Centrale Studentencommissie roepen de UvA daarom op om openheid te geven omtrent de besluitvorming over proctoring.

De luieractie van aanstaande maandag is vooral een manier om opnieuw de aandacht op het onderwerp te vestigen. “We willen voorkomen dat de coronacrisis straks voorbij is en al die tijd vrolijk is door geproctord”, aldus Van Dorp. Naast het uitdelen van luiers wordt er ook een website gelanceerd waarop studenten ‘hulpmiddelen’ als oogkleppen en leugendetectors kunnen bestellen. Hoewel het in principe een eenmalige stunt is, sluit de AVSA-voorzitter vervolgacties niet uit. “Proctoring is een doorlopend probleem, dus we blijven ermee bezig. Noodzaak is één ding, maar bewijs dat dan ook.”