Student Hotel krijgt 300 miljoen voor internationale uitbreiding

The Student Hotel aan de Jan van Galenstraat. Beeld Het Parool

Met deze kapitaalinjectie, betaald door vastgoedinvesteerder Aermont en pensioenuitvoerder APG, kan The Student Hotel nog eens zeven nieuwe hotels met opgeteld zo’n drieduizend kamers toevoegen aan de bestaande vijftien locaties. De nieuwe hotels gaan staan in zeven nog nader te bepalen Europese steden. Ook gaat het bedrijf verder investeren in IT-systemen.

Naast twee vestigingen in Amsterdam en (studenten)steden Delft en Groningen is het bedrijf ook actief in Barcelona en Wenen. The Student Hotel heeft 450 medewerkers en biedt een combinatie van hotelkamers en kamers voor langer verblijf. De kamers zijn bestemd voor studenten en young professionals. Daarnaast zijn er in de gebouwen ruimtes voor ontspanning, voor evenementen, voor eten en drinken en om te vergaderen, te studeren of te werken.

“Ik ben heel trots op deze investering’, zegt oprichter Charlie MacGregor in een toelichting op de kapitaalinjectie in zijn bijna tien jaar oude onderneming. Volgend jaar worden er drie hotels geopend; in Madrid, Barcelona en Toulouse.

Coronacrisis

In het academisch jaar 2020-2021 behaalde The Student Hotel een bezetting van rond de helft van de totale capaciteit. Voor geheel 2022 rekent het op 80% bezetting en een omzet van €100 miljoen.

Net als andere aanbieders van studentenhuisvesting en hotelkamers werd The Student Hotel hard geraakt door de coronacrisis. Veel buitenlandse studenten voelden zich door de pandemie genoodzaakt om terug te keren naar hun eigen land en ook hotelbezoeken stortte door de reisbeperkingen volledig in.