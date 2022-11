Student bij UvA aangehouden vanwege eieren gooien naar generaal Paul Ducheine

Paul Ducheine Beeld ANP

Ducheine, die ook bijzonder hoogleraar Cyber Warfare is op de UvA, sprak een groep studenten toe bij een zogeheten ‘toplunch’. Zo’n lunch wordt georganiseerd om rechtenstudenten voor te bereiden op hun carrière. Een student van de UvA liep de zaal binnen waar de lunch was en gooide eieren naar Ducheine. “De beveiliging kwam erbij en uiteindelijk is de politie gekomen en is de man aangehouden,” aldus de woordvoerder.

Waarom de student met eieren gooide is nog onbekend. Ducheine had zijn uniform aan. Tijdens het gooien was de student stil. “Hij heeft niks gezegd of geschreeuwd,” aldus de woordvoerder. De universiteit doet geen uitspraken over eventuele extra beveiligingsmaatregelen.

Ducheine laat in De Telegraaf weten dat hij aangifte gaat doen. “Als ik dat niet doe, dan kan er niets mee worden gedaan. En laat ik even duidelijk zijn: dit gedrag kan echt niet door de beugel.”