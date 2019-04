Stroopwafelzaak Van Wonderen in strijd met bestemmingsplan

Missing Amsterdam and #stroopwafel

Het concept van Van Wonderen draait om de verkoop van fotogenieke stroopwafels, meegegeven in een servetje. Instagram staat vol foto's van stroopwafels in de hand: de onderste helft weggestopt in een servet, de bovenste helft gedoopt in chocolade en versierd met toppings als Oreo's, marshmallows, caramel, nootjes of hartjes.



Colin van Wonderen, eigenaar van de stroopwafelzaak, is het oneens met het stadsdeel. Hij ziet zijn zaak niet als horeca, maar als patisserie. Detailhandel, dus.



Bakker

"We werken net als een bakker: ja, we bereiden verse producten, maar die geven we mee aan de klant, voor thuis. Na overleg met de gemeente hebben we de tafels en stoelen weggehaald en geven we de stroopwafels in bakjes mee in plaats van in servetjes. Maar dat vindt het stadsdeel niet genoeg."



Van Wonderen stipt daarnaast aan dat de omzet slechts voor de helft wordt verdiend met de verkoop van verse stroopwafels. De andere helft komt van verpakte stroopwafels en koekjes. "We hebben ook maar één stroopwafelijzer. Het is geen massaproductie."



Van Wonderen stapte naar de rechter om het besluit van het stadsdeel aan te vechten. Zonder succes: de rechtbank oordeelde vorige week donderdag dat Van Wonderen Stroopwafels inderdaad de uitstraling van een fastfoodbedrijf heeft.



De stroopwafelzaak gaat tegen die uitspraak in beroep bij de Raad van State.



