Stroomstoring in Watergraafsmeer luidt donkere dagen in

Volgens Liander zijn er noodaggregaten geplaatst om de huishoudens weer van stroom te voorzien. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De 36-jarige Keez (Kees) Groenteman raakte een beetje gedesoriënteerd: toen hij om vier uur 's nachts gewekt werd door zijn baby, was het nog donkerder in huis dan normaal. Hij ging naar bed, en werd blij wakker omdat het licht aansprong. Maar terwijl hij weer in slaap dommelde, vielen ook de lampen weer uit.

De hele dag had Groenteman geen stroom, en tegen etenstijd zat hij weer in het donker. En dat terwijl hij op kerstavond altijd uitgebreid voor zijn vriendin kookt. “Dat ging nu niet door, want we konden niets zien en hadden geen oven. Dus heb ik echt de simpelste spaghetti voor haar gemaakt, met een pot saus en wat geraspte kaas, terwijl we steeds meer kaarsjes, fietslampjes en ledlampjes bij elkaar zochten."

Transformatorhuisje beschadigd

Netbeheerder Liander bevestigt de problemen in postcodegebied 1097 donderdag. Volgens een woordvoerder is een transformatorhuisje onherstelbaar beschadigd. “Om tijdelijk de klanten weer van stroom te voorzien, hebben we een noodaggregator aangelegd." Sinds half acht ‘s avonds hebben de meeste huishoudens weer stroom. Het volledig vernieuwen van het huisje kost minstens een dag.

Ook bij Malu (36, achternaam bekend bij de redactie) is de stroom er een paar keer uitgeklapt. “We hebben meermaals één seconde licht gehad, dat je op de bank zit, blij bent, en dan is het weer weg.” Ze leeft mee met oudere buurtbewoners die alleen zijn, en ook nog eens in de kou zitten.

Gourmettende buren

De stroomstoring zorgt echter ook voor solidariteit in de buurt. Malu heeft zelf weer stroom, maar haar overburen nog niet, terwijl die wilden gourmetten. "Dus hebben we nu een kabeltje naar de overkant van de straat getrokken.” Bovendien, benadrukt ze: “Die mannen van Liander zijn ook super hard aan het werk om weer op orde te krijgen. En uiteindelijk is het met alle kaarsjes wel het ultieme kerstsfeertje.”