Stroomstoring die trams stil legde voorbij

Op tram 26 naar IJburg waren alle tramlijnen ontregeld of verstoord. De stroomstoring ontstond 's ochtends rond 02.30 uur in de buurt van de remise bij het Haarlemmermeerstation in Zuid. Rond half een 's middags reed maar zestig procent van de trams van GVB door de stad.



Netbeheerder Liander zette de uitgevallen schakelaar bij het Haarlemmermeerstation tegen 13.00 uur 's middags terug. Een uur later was de stroom terug op de Havenstraat. De trams zijn vervolgens de stad weer ingereden, maar kunnen in verband met het winterse weer nog altijd vertraagd zijn.



Sneeuw

Dinsdag valt in heel Nederland sneeuw, die lokaal voor gladheid kan zorgen. De NS heeft de dienstregeling op het spoor uit voorrzorg aangepast, terwijl KLM waarschuwde dat op Schiphol waarschijnlijk vluchten uit zullen vallen. Tot op heden is dat nog niet gebeurd.