Stroomnet Noord loopt tegen grens aan: geen plek voor nieuwe grootverbruikers

Dat heeft netwerkbedrijf Liander donderdagmorgen aangekondigd. Voor de zomer bleek al dat het stroomnet in een deel van de haven en de Buiksloterham in Noord aan zijn taks zat door de explosief toegenomen elektriciteitsbehoefte. Later kwamen daar grote delen van Amsterdam-West en de hele westelijke helft van Noord bij.

Nu is ook de oostelijke helft van Noord door Liander bestempeld tot ‘congestiegebied’. Het elektriciteitsnet kan de snelle groei van de economie, de overgang op duurzame energie, de digitalisering én de nieuwbouw van woningen niet meer bolwerken. Consequentie is dat er geen nieuwe grootverbruikers, zoals supermarkten, grootschalige horeca, kantoren en fabrieken, aangesloten kunnen worden. Voor bedrijven die al een aansluiting hebben, nieuwe woonwijken en consumenten is er geen probleem.

Liander heeft al drie aanvragen van bedrijven moeten afwijzen, onder meer voor een sporthal en voor laadvoorzieningen voor elektrische auto’s. In Noord wordt al gewerkt aan een uitbreiding van het elektriciteitsverdeelstation aan de Papaverweg en een nieuw station in Buikslotermeer. Een structurele oplossing is pas halverwege 2025 voorzien. Tot die tijd zoeken Liander en de gemeente naar mogelijkheden om de verzwaring van het net te versnellen.

In Noord ziet nu ook het elektriciteitsverdeelstation Vliegenbos de grenzen van zijn capaciteit. Van daaruit worden behalve Noord ook de dorpen van Landelijk Noord en delen van Oostzaan, Landsmeer en Waterland bediend. En ook in Zaanstreek-Waterland meldt Liander nieuwe knelpunten. Daar is het verdeelstation Wijdewormer niet langer op de groei berekend. En dat raakt de hele regio – tot in delen van Alkmaar en Oostzaan, Volendam en Castricum.

Bedrijfsleven

Eerder dit najaar riep Amsterdam politiek Den Haag al op om in te grijpen. Het stadsbestuur dringt aan op meer instrumenten om grootverbruikers terug te fluiten, zodat zij bijvoorbeeld energie besparen of minder elektriciteit verbruiken op piekmomenten. Nu zijn de netbeheerders nog verplicht om elke bedrijf te voorzien van stroom op volgorde van aanvraag. Daardoor kunnen grootverbruikers in één klap een groot deel van de netcapaciteit opsnoepen.

Het bedrijfsleven stond toen al op zijn achterste benen vanwege de gevolgen voor de economie en de overgang op duurzame energie. Liander voorzag dat snel nieuwe knelpunten zouden volgen op het Amsterdamse stroomnet. Maar het einde is niet in zicht. Er wordt zoveel meer van het stroomnet gevraagd, dat Liander nu al aankondigt dat op korte termijn op meer plekken schaarste ontstaat.