Stripclub geleid door vrouwen opent in de Bijlmer

De club maakt een selectie in het aannemen van vooral zwarte medewerkers. “We zijn in de Bijlmer en hier wonen ook vooral zwarte mensen. Dan is het ook logisch dat er voornamelijk zwarte vrouwen gaan werken,” vertelt medewerker Larissa, die niet met haar achternaam in de krant wil. Wel kan iedere vrouw, ongeacht etniciteit, zich aanmelden.

Er moeten voornamelijk vrouwen in de club gaan werken, alleen de dj is, door het schaarse aanbod aan vrouwelijke dj’s, mannelijk. “We vinden dat vrouwen meer de macht moeten krijgen. Het merendeel aan stripclubs wordt geleid door mannen.” Hustle Diamonds is overigens niet de eerste stripclub in Amsterdam die door vrouwen wordt geleid: BonTon aan de Stadhouderskade heeft twee zussen als managers.

Diamonds wil het anders doen dan de andere stripclubs. “Het moet een Amerikaans concept worden, dus geen seks, maar alleen show. Dat er geen seks bij komt kijken, komt ook doordat het door vrouwen wordt geleid,” stelt Larissa. De stripclub opent eind volgend jaar de deuren.