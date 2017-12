Strikt draaiboek leidt drukte tijdens feestdagen in goede banen

Overal is chaos op de razend drukke Prins Hendrikkade, maar niet in het hoofd van Guido Frankfurther. "Het uitgangspunt is simpel," zegt de projectleider over de spelregels voor de halteerplaats voor bussen met toeristen, enkele meters verderop.



"Instappen, uitstappen, wegwezen. En dat in maximaal tien minuten. Als het om een bus met gehandicapten gaat, doen we natuurlijk niet moeilijk. We handelen zacht als het kan en hard als het moet."



Op de stoep van het Haarlemsch Koffiehuis overziet Frankfurther in alle rust het gewoel voor hem: fietsers uit beide richtingen, toeterende jongens op hun scooters, taxichauffeurs en particulieren die een snelle stop maken op de halteerplaats en de bussen uit binnen- en buitenland die hun verbouwereerde bezoekers in de binnenstad afzetten.