Strijden tegen de Fransen bij het WK Eitje-mayo maken. ‘Wat een crime, die klote-eieren’

Ras-Amsterdammer Hanneke Schouten van restaurant Bouchon du Centre bereidde zich de afgelopen weken serieus voor op het wereldkampioenschap Oeuf Mayonnaise. Eitje-mayo maken dus. Totdat die ‘hanen’ in Parijs het feestje verpestten.

Restaurant Bouchon du Centre, met dat grote raam aan de Falckstraat, is een vitrine naar Frankrijk. De rood-witgeblokte tafelkleedjes, de lekker rommelig volgehangen wanden met foto's van Franse beroemdheden, antieke reclameborden, ansichtkaarten en, ingelijst, de 9 1/2 die Johannes van Dam bijna vijftien jaar geleden aan het huiskamerrestaurant uitdeelde. En overal speelgoedvarkens, soms met zonnebril.

Aan het fornuis staat Hanneke Schouten, 62 jaar oud. Veel Amsterdamser dan haar zijn ze dan weer nauwelijks te krijgen. “Als ik hardop in mezelf sta te lullen, trek je daar maar niks van aan, ik verwacht geen antwoord. Maar ik werk hier 22 jaar in mijn eentje, dan krijg je dat.”

Ze kookt eieren in een pannetje.

De eieren liggen er prachtig bij, met veel verschillen in kleur, zoals dat hoort bij biologische eieren. “Iedere kip poept een ander ei uit natuurlijk,” legt ze uit. “Als ze vrij rondlopen, pikt de een wat meer van dit, en de ander wat meer van dat. Kijk maar naar ons. Het verschil tussen bieten en spinazie is groot.”

Het is nu zaak het kookpunt in de gaten te houden, want dan moet meteen het gas uit en gaat de timer op negen minuten. Dan is de dooier perfect fondant: smeuïg, zonder uit te lopen. Ongeveer dan. De kooktijd van de perfecte dooier komt precies, en hangt ook van de grootte af. Het blijft een spel met zo’n ei.

Het water nadert het kookpunt. “Hoor je de eitjes?” zegt Schouten. “Tik tik tik. Een eitje moet tikken. Luister, het zit er tegenaan. Zometeen gaan ze dansen.”

Het koken van een ei wordt zo nog een hele belevenis.

De eieren mogen heel even met elkaar dansen, voor de gezelligheid, maar al snel worden ze afgegoten in koud water, echt goed koud, want anders garen ze alsnog door, en daarna moeten ze nog zeker een uur, anderhalf in een pannetje met eenzelfde koud water staan. Dat pelt makkelijker, een kunst die later deze dag wordt beoefend.

Eén eitje heeft het niet gered. De schaal is gesneuveld en er hangt gestold eiwit uit. Schouten kan dat wel waarderen. “Het is toch wel heel leuk als het mislukt. Kijk, met zo’n flupje naar buiten, hij blijft drijven als een ballon.”

Hier spreekt de ware liefhebber.

Dan: “Zal ik je vertellen wat voor crime die klote-eieren zijn?”

Ze vertelt dat ze alleen biologische eieren gebruikt, vanzelfsprekend, maar bij biologische boeren hier in de buurt kan ze maar maximaal tien eieren kopen, anders blijft er te weinig over voor andere klanten. Vrienden van Schouten wilden wel helpen, en allemaal tien eieren gaan kopen, maar zo zit Schouten niet in elkaar.

Hanneke Schouten maakt oeuf mayonnaise in haar kleine restaurantkeuken. Beeld Dingena Mol

En om zelf helemaal naar Friesland te rijden naar grotere biologische boeren, daar ontbreekt haar de tijd voor. Schouten is een eenmansleger: bediening, koken, voorbereiding, inkoop, boekhouding én schoonmaak, ze doet allemaal in haar eentje. Dan duurt een ritje op en neer naar de Beemster al te lang.

Uiteindelijk heeft ze de oplossing gevonden. Ze haalt haar eieren bij een biologische winkel in Watergraafsmeer, en die heeft een direct lijntje naar boer Pieter in het Friese Tzum. “Zo kost het me max een half uurtje op maandag, meer heb ik ook niet. Ik hoorde dat sommige koks in Frankrijk voor die wedstrijd tien uur in de trein zitten voor een ei. Ze nemen zich zo serieus, die Fransen.”

Die wedstrijd. Daarom zijn we hier. De wedstrijd is over vier weken.

Oeuf mayonnaise is in Frankrijk niet zomaar wat. Het gerecht behoort tot de Franse eetcultuurhistorie, maar zelfs daar is de populariteit tanende en daarom werd ter promotie in 2010 een wereldkampioenschap georganiseerd. Komende maandag is de volgende krachtmeting, gehouden in congrescentrum Ground Control in Parijs en georganiseerd door de Association de Sauvegarde de L’Oeuf Mayonnaise, de ASOM. Dat is prachtig Frans voor de club ter behoud van eitje-mayo.

Zo noemt Schouten het zelf ook de hele tijd, eitje-mayo, en dat in plat Amsterdams, wat toch best verwonderlijk is voor een WK-finalist van de Association de Sauvegarde de L’Oeuf Mayonnaise. Op z’n Hanneke Schoutens: “Dan denk ik: wereldkampioenschap? Er doen alleen Fransen mee. O ja, Frankrijk is de wereld natuurlijk.”

Schouten moet het maandag tegen twaalf Franse mannen opnemen. Ze is de eerste niet-Fransman in een finale, en ook nog de eerste vrouw. Schouten werd voorgedragen door ASOM-ambassadeur Mara Grimm, die door de jury was gevraagd de beste oeuf mayonnaise van Nederland te zoeken. Ze vond Bouchon du Centre.

De finalist: “Ik schijn iets goed te doen, en daarom mag ik naar Parijs. Hartstikke leuk, maar het is natuurlijk geen halszaak of ik win of niet. Die Fransen weten altijd wel een reden voor een feestje te verzinnen, volgens mij is dit WK bedacht met 80.000 flessen wijn op tafel. Ik ga voornamelijk voor de lol.”

Dat kan ze nou wel zeggen, maar toch staat ze hier deze dinsdag, enkele weken voor de grote wedstrijd, te experimenteren met haar zwakke punt: de garnituur. Het is dat ze ondertussen ook gewoon de mise-en-place doet voor haar restaurant dat morgen gewoon weer opengaat, want anders kon je dit een trainingskamp noemen.

Schouten doet niet aan garnering. In Bouchon du Centre wordt oeuf mayonnaise niet opgeleukt met olijven of wat ze er tegenwoordig allemaal bij verzinnen. “Eitje-mayo is eitje-mayo, vind ik.”

Maar tijdens het WK zijn er twintig volle punten op het juryrapport voor garnering te verdienen, dus ze moet wel. Maar wat? Linzen gaan bijvoorbeeld super samen met ei en mayonaise, gebakken aardappelen ook, en paddestoelen natuurlijk.

“Dat is aards, aards en aards,” zegt Schouten. “Misschien maak ik wel een brunoise van alledrie, allemaal in kleine blokjes gesneden.”

Kloppen hoort met een garde, vindt Schouten, maar bij grote hoeveelheden mayonaise is een handmixer ook goed. Beeld Dingena Mol

Het is voor iets later zorg, eerst de zelfgemaakte mayonaise. “Eeeeeeven kijken,” zegt ze, vooral tegen zichzelf, terwijl ze naar de provisiekast loopt. “Voor de mayo...”

Ze somt hardop op wat ze allemaal uit de kast pakt, als een live-verslag. Ze verwacht inderdaad geen antwoord.

Mayonaise bestaat uit eidooier, mosterd, een zuur en olie, en verder alleen nog een beetje peper en zout. De verhouding is altijd hetzelfde, maar soms wisselt Schouten van zuur. In de regel Melfor, zachter dan azijn, maar als dat na een tijd gaat vervelen, is azijn ook goed, of citroen.

Op het aanrecht plaatst ze een kom op een weegschaal – dat is voor die verhoudingen. Ze tikt een eitje tegen het keukenblad en subtiel schudt ze daar het eiwit uit, boven de prullenbak. De dooiers gaan in de kom, ruime eetlepel mosterd erbij, een scheutje zuur – Melfor vandaag – en een beetje peper en zout.

Kloppen hoort met een garde, ouderwets met de hand, maar als je twee liter mayonaise moet maken, is een handmixer ook goed. Ondertussen schenkt ze zonnebloemolie bij, dat is beter voor de eerste binding, maar tijdens het kloppen schakelt ze over naar druivenpitolie.

Even proeven.

“Ik hou van zuur,” zegt ze, terwijl ze nog wat druivenpitolie bij druppelt. “Maar de klanten niet. Dus doe ik er nog wat olie bij.”

Heeft Schouten nog een mening over zoete mayonaise, waar vooral Nederlanders zo dol op zijn? Dat heeft ze zeker, het is niets anders dan heiligschennis. “Super-Nederlands, overal een schep suiker door. En weet je hoe dat komt? Door Olvarit. We worden als baby's al verslaafd gemaakt aan suiker, suiker, suiker.”

Ze krijgt de laatste tijd vaak vragen als: wat is haar geheim, wat maakt uitgerekend haar ouef mayonnaise zo bijzonder? Alweer die aanstekelijke nuchterheid: “Nu ineens gaan mensen vragen stellen. Ik denk daar niet over na. Het is gewoon zo.”

Schouten is autodidact. Overal waar ze in de bediening werkte, gaf ze gewoon haar ogen goed de kost. In Amsterdam, in Zuid-Frankrijk, waar niet. “Na twee, drie maanden had ik het wel gezien. Ik heb zowat heel Amsterdam gehad. Ik ben een hele goede copycat.”

Op haar veertigste, in 1999, begon ze haar eigen zaak in de Falckstraat. Die heette eerst nog SSK: de horecaterm voor een driegangenmenu, dat stond voor soep, salade en koffie. Tot ze in 2004 met een lekke band strandde in Lyon en daar kennis maakte met de bouchons, kleine huiskamerrestaurantjes met vooral streekgerechten. “Toen dacht ik: dit, en niets anders.”

Eén ei heeft het niet gered: ‘Toch wel heel leuk als het mislukt.’ Beeld Dingena Mol

De ommekeer kwam drie jaar later en die ging, zoals alles bij Schouten, wat je kordaat mag noemen. Op een dinsdag vond ze een briefje op de keukentafel van haar man: hij kwam niet meer terug. Op woensdag stopte ze met roken en bracht ze de hele inboedel naar de stomerij, en daarna belde ze haar broer: kom, we gaan aan de bak. Binnen een maand was SSK omgekat naar Bouchon du Centre.

Alleen, er kwam geen kip.

In januari 2008 zette ze haar zaak te koop, ongelukkig en diep in de schulden. Toen kwam in februari Johannes van Dam een hapje eten, en deelde een 9 1/2 uit. Voor het pure Franse eten, moest je bij Bouchon du Centre zijn.

Schouten: “Ik heb de tent meteen uit de verkoop kunnen halen, het was niet meer aan te slepen. Hij is echt mijn redding geweest.”

Geëmotioneerd nu: “Zo jammer. Ik heb die man dat nooit kunnen vertellen, daar baal ik echt van. Het was zo retedruk, ik had nergens meer tijd voor. En inenen was hij dood. Daarom: als je ergens dankbaar voor bent, moet je het eigenlijk meteen spuien. Nou, postuum dan maar.”

Een uur later. Schouten gaat aan een tafeltje zitten, een been over de ander, en begint een ei te pellen, zo voorzichtig mogelijk. Het is een secuur en tijdrovend werkje. De truc is het velletje te pakken te krijgen, en dan mooi afpellen. Een ei met een inham of scheurtje is voor de wedstrijd natuurlijk funest, maar dat geldt ook al voor haar restaurant.

“Dan kun je wel zeggen: dat zie je toch niet, er zit toch mayo overheen? Nee, maar ik weet het.”

Oeuf mayonnaise vindt zijn oorsprong in de routiers, de restaurants langs de Franse wegen waar vrachtwagenchauffeurs hun tussenstops maken. Daar werd het een klassieke plat du jour. Een truckersmaaltijd moet goed vullen. Schouten: “Het gerecht is eiwitrijk, ziet er leuk uit, en het is erg goedkoop. Voor mij is het jeugdsentiment. We aten het vroeger thuis altijd op zaterdag.”

Het is tijd om een garnituur uit te proberen, de champignon. Schouten: “Eigenlijk moet je eekhoorntjesbrood gebruiken, maar dat is reteduur, 54 euro per kilo. Garnituur mag natuurlijk niet duurder zijn dan de eieren.”

Daarom probeert ze eryngii, een koningsboleet, maar eenmaal in de pan valt dat toch tegen. Eekhoorntjesbrood is het duidelijk niet. “Garnituur is niet alleen voor de show, het moet ook smaken.”

In een vorige poging heeft ze linzen in gelatine gegoten, en daar figuurtjes uit proberen te steken, maar dat is niet gelukt. “Figuurtjes uit linzen steken, dat werd een rommeltje.”

Ze legt drie halve eieren op een bord, op de bolle rug, en legt er twee lange champignons als een kruis er tussendoor. Twijfel. Toch een derde champignon erbij.

‘Na die 9,5 heb ik de tent meteen uit de verkoop kunnen halen.’ Beeld Dingena Mol

Ze lepelt mayonaise over de drie eieren, een bescheiden hoeveelheid. Zo staat het ook in de reglementen van het aanstaande WK: de mayonaise moet het ei bedekken, en genoeg ‘petit surplus’ om het bord schoon te kunnen maken met brood. De mayonaise moet ‘nappante’ zijn: een beetje blijven plakken, geen weglopertje.

Schouten maakt het gerecht af met een snufje espelette-peper en nu met een klein beetje peterselie, maar normaal gesproken tuinkers. “Voor de kleur groen.”

Al na enkele happen, hakt ze de knoop door: nee. “Om te eten is dit prima, maar niet voor de wedstrijd.”

Work in progress.

Een paar dagen voor de wedstrijd. Hanneke Schouten haakt af. De afgelopen weken werd het contact met de organisatie steeds moeizamer, en uiteindelijk voelde Schouten zich niet serieus genomen. De lol is ervan af, en daar was het Schouten om te doen, de lol.

“Ik voel me in de maling genomen. Ik laat niet over me heen lopen. Het bleek daar een Parijs mannenfeestje. En ik heb in mijn leven al te veel eieren gelegd om naar de pijpen van een paar Franse hanen te dansen.”

Dat hele Parijs hoeft van haar niet meer.

Het goede nieuws: Bouchon du Centre is komende week gewoon open. “De eitjes-mayo zijn gratis. Ik heb er toch genoeg over.”