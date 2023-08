Strijd om wereldtitel stratego in Tolhuistuin in Noord: ‘Psychologische trucs geoefend’

Deelnemers aan het WK stratego. Beeld Nina Schollaardt

In een achterzaaltje van de Tolhuistuin zitten zo’n dertig spelers, vooral jonge mannen, aandachtig naar het strategobord voor hen te kijken. Waar staat de vlag van de tegenstander? Is dat een bom, of een maarschalk? Een klok voorin de zaal geeft met grote rode cijfers aan hoe lang de spelers nog hebben. Het is muisstil, er heerst opperste concentratie.

In totaal doen er zestig deelnemers mee aan het toernooi van het op oorlog gebaseerde bordspel met het doel de vlag van de tegenstander te veroveren. “De helft is Nederlands, de andere helft komt vanuit de hele wereld. Duitsland, Griekenland, Engeland, Zwitserland,” vertelt Pim Niemeijer (32). Hij is de voorzitter van de Nederlandse Strategobond, de organisator van het WK. “Vandaag spelen we snel stratego, dat duurt maximaal tien minuten en je hebt maar acht speelstukken. De rest van het weekend is voor het klassieke stratego.”

Eervol

Hij loopt even naar een tafel toe waar een speler een hand opsteekt; Niemeijer is ook scheidsrechter. Dit is de veertiende editie van het jaarlijkse WK, vorige edities waren onder andere in Kiev, Londen en Thessaloniki. Niemeijer: “Het is best een eer dat het WK weer in Nederland is. De vorige keer was in 2018, in Naarden. Het leuke aan het WK is dat iedereen mee kan doen, ongeacht je ervaring.” De winnaar van het toernooi krijgt een 3D-geprinte trofee, een grote gouden versie van een speelstuk.

De deelnemers kunnen het tegen elkaar opnemen, maar ook tegen een AI ontwikkeld door Google. Hun kunstmatige intelligentieafdeling Deepmind heeft een zelflerend AI-programma ontwikkeld dat zichzelf onder andere schaken en het Japanse bordspel go heeft aangeleerd, op zeer hoog niveau. Het programma probeert nu ook in stratego de mens te slim af te zijn. Niemeijer moet het nog zien. “Ik ben vier keer wereldkampioen geweest, dus ik denk dat ik de AI makkelijk versla.”

John Heafler (58) is een van de oudste deelnemers in de zaal. Hij komt uit Duitsland en is in het dagelijks leven scheikundige. “De jongere spelers hebben wel een voordeel, hun brein werkt nog goed,” grapt hij. “Wat mij betreft is stratego het leukste spel dat er is, juist omdat het zo strategisch is, nog meer dan bijvoorbeeld schaken. En het is heel psychologisch; je moet kunnen bluffen en informatie verzamelen over je tegenstander. Daar moet je dan je tactiek op aanpassen.”

Weinig vrouwen

De spelers spelen twee rondes tegen elkaar, daarna wisselen ze van tegenstander. Winst is goed voor zes punten, gelijkspel voor drie en verlies voor één. Een van de weinige vrouwen in de zaal is Julie Schneeberger (23) uit Zwitserland. “Ik ben hier met mijn vriendje,” vertelt ze. “Hij is een heel goede speler, ik eigenlijk niet zo. Ik speel het pas een jaar, dus ik ben er meer voor mijn plezier dan om echt te winnen.” Een beetje nerveus is ze wel. “Het is mijn eerste echte wedstrijd. En ik had ook liever gehad dat er wat meer meisjes waren.” Na het toernooi gaan ze ook nog de stad in. “We blijven een week. Dit is mijn eerste keer in Amsterdam.”

Van iedereen is Micheal McKendry (22) het verst gekomen: helemaal uit Australië. “Ik speel het al sinds ik een kind ben en het was voor mij altijd een droom om naar een WK te gaan,” vertelt hij. Om zijn vlucht te betalen, hebben een aantal andere spelers hem gesponsord. “Ik ben een arme student, dus zonder hun hulp was ik hier nooit geweest. Velen ken ik via het online spelen, ik ben ze erg dankbaar.”

Hij heeft veel zin in de rest van het weekend. “Vijf maanden geleden ben ik al begonnen met oefenen. Niet per se met het spelen zelf, maar ik heb psychologische trucs en opstellingen geoefend.” Of hij zenuwachtig is? “Nee. Ik presteer juist goed onder druk.”