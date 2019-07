Strijd om uitzendrechten: C-Amsterdam naar de rechter

Het stadsbestuur wil dat de Publieke Omroep Amsterdam (POA), waar AT5 onder valt, ook de komende vijf jaar de lokale nieuwsvoorziening op radio, tv en online verzorgt. Beeld ANP XTRA

Dat kondigt de advocaat van de omroep aan in een brief aan verantwoordelijk wethouder Touria Meliani. Volgens C-Amsterdam is er tijdens het proces, waaruit uiteindelijk AT5 als winnaar uit de bus kwam, sprake geweest van onbehoorlijk bestuur. Ook is Meliani volgens C-Amsterdam niet transparant genoeg geweest bij het maken van de beslissing om AT5, de nieuwsafdeling van de Publieke Omroep Amsterdam (POA), de concessie voor het lokale radio- en televisienieuws te gunnen.

Eerder deze week stelde Meliani na diverse adviezen en rapporten dat AT5 tot 2024 de zender blijft waarop het stadsnieuws te zien is. Hiervoor ontvangt POA ongeveer 2,9 miljoen euro per jaar.

Meer diversiteit

C-Amsterdam, een initiatief van documentairemaakster Mildred Roethof en haar zakenpartner Anne-Mieke Semmeling, had ook een voorstel ingediend om de concessie te bemachtigen. Zij hadden een omroep voor ogen die meer diversiteit in de stad liet zien, en wilden door een verslaggever in elk stadsdeel te stationeren een bredere kijk op Amsterdam bieden dan het snelle 112-nieuws waar AT5 om bekend staat.

Hoewel een onafhankelijk adviescommissie de plannen van C-Amsterdam een betere beoordeling gaf dan het plan van AT5, koos Meliani uiteindelijk toch voor de huidige nieuwszender. Volgens haar ontbreekt het bij C-Amsterdam aan de noodzakelijke ervaring om een dagelijkse nieuwszender draaiend te houden.

Buiten hun boekje

Meliani baseert zich hierbij op een advies van twee procesbegeleiders die de afgelopen maanden hebben bekeken of AT5 en C-Amsterdam samen zouden kunnen werken. Roethof vindt dit niet eerlijk en zegt dat deze twee procesbegeleiders buiten hun boekje zijn gegaan door over de bedrijfsvoering van C-Amsterdam te oordelen en daarbij bovendien geen wederhoor hebben toegepast.

Roethof, Semmeling en hun advocaten concluderen dat de wens om AT5 te behouden van invloed moet zijn geweest op het selectieproces. “De manier waarop creatief werd omgegaan met de invulling van de criteria doet vermoeden dat het advies enkel en alleen is geschreven in de richting van concessieverlening aan POA/AT5.”

De gemeenteraad moet de definitieve beslissing nog nemen, maar veel partijen in de raad hebben zich al uitgesproken voor AT5.