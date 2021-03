‘Stress in Dubai’ na kraak berichtendienst Sky ECC

Met het hacken van Sky ECC, aanbieder van cryptotelefoons, brengen opsporingsinstanties de georganiseerde misdaad opnieuw een gevoelige slag toe. De vierde alweer, nadat een enorme berg berichten uit de servers van Ennetcom, PGP Safe en EncroChat eerder honderden criminelen in grote problemen bracht.

“In Dubai is behoorlijk wat stress ontstaan,” vertelt een bron uit het criminele milieu, naar aanleiding van het nieuws dat de bekendste en wereldwijd verreweg grootste aanbieder van cryptotelefoons is gekraakt door de politie. “Dit gaat gevolgen hebben voor velen,” stelt een ander.



De Nederlandse politie maakte dinsdagmiddag bekend dat in Nederland dertig aanhoudingen zijn verricht en 75 woningen en kantoren doorzocht zijn in het onderzoek.



In het berichtenverkeer zijn ook weer tal van aanwijzingen opgedoken voor corruptie. Het speciale team dat daar al onderzoek naar deed sinds berichtendienst EncroChat vorig jaar werd ontmanteld, is uitgebreid. In België zijn al zeker twee advocaten gearresteerd. Of zoiets ook in Nederland op til is, willen de autoriteiten niet zeggen.

PGP-berichten

In het criminele circuit heerst ook verbazing. “Dat er überhaupt nog mensen waren die Sky gebruikten, na alles wat de afgelopen jaren is gekraakt,” verzucht een strafpleiter. Daarmee doelt hij op de stortvloed aan PGP-berichten, die inmiddels doorslaggevend zijn gebleken in geruchtmakende strafzaken.

Nadat in 2016 en 2017 de servers van de aanbieders Ennetcom en PGP Safe in beslag waren genomen, werden miljoenen zeer belastende e-mails ontcijferd. Daarin communiceerden criminelen, die zich onbespied waanden, vrijelijk met elkaar over zaken als liquidaties en drugshandel.

Dat kon bij Sky onmogelijk gebeuren, zo was althans de gedachte. Daar werden immers geen berichten opgeslagen. Vanwege die solide reputatie groeide de aanbieder van cryptotelefoons uit tot de Rolls Royce onder de aanbieders van versleutelde communicatie. Criminelen lieten zich voorstaan op het feit dat zij zo slim waren alleen maar via Sky te communiceren. De dienst afficheerde zichzelf op de website als ‘het veiligste communicatieplatform’.

Kraken

Om die belofte extra cachet te geven, werd er zelfs 5 miljoen dollar uitgeloofd voor degene die erin zou slagen om Sky te kraken. “Dat heeft mensen misschien toch onterecht vertrouwen gegeven,” zegt hoofd van de Amsterdamse recherche Jonne Janssen.

Dat de dienst werd aangeboden op de nieuwste smartphones, droeg bij aan de populariteit. Waar de oude netwerken gebruikmaakten van Blackberries, was Sky te gebruiken op smartphones van Samsung en Apple. Een abonnement op Sky kostte iets meer dan 2000 euro per jaar.

Een van de belangrijkste concurrenten van Sky was EncroChat. Ook deze dienst garandeerde haar klanten met ronkende teksten ‘anonimiteit’ en ‘privacy alsof je alleen met iemand in een kamer bent’. In juli vorig jaar werd bekend dat het Nederlandse Team High Tech Crime erin geslaagd was om EncroChat te kraken.

Honderd verdachten

Door de hack kon de politie maandenlang live meelezen met wat criminelen allemaal met elkaar bespraken. Er werden ruim honderd verdachten aangehouden en er werd een netwerk van laboratoria ontmanteld waar crystal meth werd geproduceerd. Duizenden kilo’s coke werden in beslag genomen, net als 20 miljoen euro aan cash. Ook de martelcontainers in Wouwse Plantage werden gevonden naar aanleiding van de kraak bij EncroChat.

Na deze hack ging direct het verhaal rond dat de volgende aanbieder die op de korrel zou worden genomen Sky zou zijn. Desondanks stapten een boel gebruikers over van Encrochat naar het nieuwe doelwit, onder wie veel mensen uit het Antwerpse drugsmilieu en een aantal grote cocaïnehandelaren in Dubai.

Nadat er de afgelopen tijd een aantal grote drugszendingen in beslag werd genomen, ging het gerucht dat ook Sky gekraakt zou zijn. Enkele van die soms enorme partijen blijken inderdaad te zijn gepakt doordat de opsporingsdiensten met de gebruikers van Sky konden meelezen.