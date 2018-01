Strengere regels voor groepen op de Wallen

31.000 Elke week lopen op het Oudekerksplein 31.000 mensen achter een gids aan.

Wethouder Udo Kock wil de overlast van grote groepen terugbrengen, 'om de Wallen leefbaar te houden'. Hij heeft niet als doelstelling het aantal rondleidingen terug te brengen.



Pubcrawls

De Wallen zijn het centrum van veel rondleidingen en niet altijd de meest fijnzinnige: 'koekeloeren bij de hoeren' of 'knallen op de Wallen'.



Vaak gaan de toeristen per fiets, tandem of segway door de drukke binnenstad. Ook daarvoor is een ontheffing nodig, net als voor de kroegentochten onder leiding van een gids, de beruchte pubcrawls.



De gemeente past geen selectie toe aan de poort: iedere gids kan een ontheffing krijgen. Voor illegale rondleidingen geldt een boete van 190 euro voor een gids, of 950 euro voor het bedrijf dat de rondleiding aanbiedt.



Bij overtreding van de regels, wordt de ontheffing ingetrokken: three strikes you're out. De gemeente trekt 150.000 euro uit voor extra handhavers. "Als blijkt dat de overlast niet afneemt, gaan we een stap verder," aldus Kock.