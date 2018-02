Strengere regels om 'shinen' aan viptafels te voorkomen

20 In de regio Amsterdam bieden naar schatting zo’n twintig clubs viparrangementen aan.

Vier leden van Satudarah kregen forse straffen voor het in elkaar slaan van twee mannen in het vipgedeelte van de Bells Club in Amstelveen op eerste kerstdag 2016.



Feestlocatie The Sand in het Westelijk Havengebied werd dichtgetimmerd nadat daar in 2014 een gast was doodgeschoten op het vipdek.



Op een drukbezocht dancefeest in het Scheepvaartmuseum kregen criminelen aan viptafels in 2013 ruzie waarna één crimineel werd doodgeschoten. Ook hier hadden de portiers juist de criminele vips nauwelijks gefouilleerd.



Club Abe in de Amstelstraat werd na grof geweld en nadat een granaat voor de deur was achtergelaten tweemaal voor maanden gesloten en mag nu geen viptafels meer aanbieden.



"Uitbaters van clubs zeggen soms dat ze niet aan de neus van een gast kunnen zien dat hij crimineel is, of ze vragen ons om een lijst met namen van te weren criminelen, die wij natuurlijk niet mogen geven," zegt de rechercheur.



"Het gaat ons erom dat eigenaren zich ervan bewust zijn dat met types die met heel veel geld smijten aan zo'n tafel, vaak wat mis is. Ze hebben ook een eigen verantwoordelijkheid."



Onnozelen

Verschillende clubeigenaren hebben inmiddels besloten geen viptafels meer aan te bieden.



Andere uitbaters zeggen geen verlengstuk van politie en justitie te willen zijn en wijzen erop dat ook toeristen en celebrities de viptafels aantrekkelijk vinden, of klanten die voor een feestje hebben gespaard.