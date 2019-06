Strengere eisen voor biomassacentrale Diemen

Biomassacentrale Beeld Nuon

Die extra voorwaarden heeft Vattenfall afgesproken in een convenant met onder meer Diemen en Amsterdam.

Met het convenant willen alle omliggende gemeenten en ook de provincie Noord-Holland de zorgen wegnemen over de biomassaplannen van het vroegere Nuon. In vooral Diemen en IJburg is grote bezorgdheid ontstaan over luchtvervuiling. Ook wordt gevreesd dat de verbranding van de uit het buitenland aangevoerde geperste houtkorrels, 25 vrachtwagens per dag, leidt tot ontbossing.

Fijnstofeisen

In het convenant verplicht Vattenfall zich tot twee keer zo strenge fijnstofeisen als de wet voorschrijft. In Diemen leidt de centrale tot hooguit een fractie meer fijnstof (1/10.000ste deel van de huidige concentratie) en 1/400ste deel van de huidige concentratie stikstofoxiden. Of zoals de gemeenten en Vattenfall samen concluderen: door de ‘strengere afspraken’ heeft de centrale ‘nagenoeg’ geen impact op de lokale luchtkwaliteit. Verder wordt het transport van de haven naar Diemen uitstootvrij, liefst met elektrische vrachtwagens.

Vattenfall belooft na twaalf jaar het gebruik van biomassa geleidelijk af te bouwen door voor de stadsverwarming in Amsterdam en Almere over te schakelen op CO2-arme warmtebronnen als geothermie, aquathermie, groene stroom, waterstof of restwarmte uit datacenters. Biomassa telt als duurzame energie, omdat geen fossiele brandstoffen worden aangesproken. Maar op korte termijn gaan wel degelijk veel broeikasgassen de lucht in. Ook dat was een belangrijk punt van kritiek op de plannen van Vattenfall.

Herk omst

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de herkomst van de biomassa. Daarvoor wordt aangesloten bij de duurzaamheidscriteria die milieuorganisaties en energiebedrijven in 2013 hebben afgesproken bij het Energieakkoord. Die afspraken moeten waarborgen dat niet meer hout wordt geoogst dan aangroeit, dat slechts een deel naar energie gaat en dat kwetsbare ecosystemen worden beschermd. Pikant is dat Greenpeace juist deze maand naar de rechter stapte uit onvrede over de controleerbaarheid van deze afspraken.

Ten slotte stort Vattenfall tien jaar achtereen 100.000 euro in een regionaal fonds. Daaruit wordt energiebesparing bevorderd bij huishoudens met een kleine beurs in de gemeenten Diemen, Weesp en Gooise Meren.

Het stadsbestuur van Diemen wil geen struikelblok opwerpen voor de biomassacentrale. Van de gemeente wordt een Verklaring van geen bedenkingen gevraagd voor de bouwvergunning, maar het gemeentebestuur ziet geen juridische mogelijkheden om die te weigeren. Daarvoor mag Diemen alleen ruimtelijke bezwaren aanvoeren. De gemeenteraad heeft hierover begin juli het laatste woord.

Bouwvergunning

De afspraken gaan pas in als de centrale er daadwerkelijk komt. Vattenfall moet nog een besluit nemen over de financiering. Ook moet de provincie nog de bouwvergunning afgeven.

Diemen benadrukt dat het verhitte debat over biomassa in de landelijke politiek moet worden gevoerd. Diemen heeft, net als Amsterdam, duidelijk laten weten geen voorstander te zijn van de biomassacentrale. Het gemeentebestuur oppert vandaag nog maar eens dat de bouwvergunning ook reden kan zijn om een uitspraak te krijgen van de rechter over biomassa voor stadsverwarming. Diemen ontkent dat het zo bedoeld is, maar het klinkt als een aanmoediging voor de bezorgde bewonersgroepen om naar de rechter te stappen.

Protest