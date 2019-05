Strengere controles op nachtvluchten Schiphol na overtredingen

In de periode tussen 1 november 2017 en 31 oktober 2018 zijn zes luchtvaartmaatschappijen zonder opgave van een geldige reden van hun nachtelijke vliegroute afgeweken. Ze hadden toestemming om in de nacht op te stijgen of te landen, maar deden dat via een verkeerde route. Vijf maatschappijen hebben een waarschuwingsbrief gekregen en een buitenlandse maatschappij krijgt een boete omdat het uitwijken zonder toestemming te vaak is gebeurd.

Dwangsom

Daarnaast worden nog eens zes luchtvaartmaatschappijen de komende periode vaker en strenger gecontroleerd door de ILT. De toestellen van deze maatschappijen stijgen en landen regelmatig in de nacht terwijl ze daar geen toestemming voor hebben. Twee van hen hebben al een waarschuwing gekregen en met vijf maatschappijen zijn gesprekken gestart om in de toekomst de situatie te verbeteren.

Wanneer deze gesprekken te weinig resultaat opleveren, en de regels dus nog steeds worden overtreden, dan dreigt de ILT met een dwangsom voor de luchtvaartmaatschappijen.

Een maand geleden liet Schiphol-directeur Dick Benschop weten dat hij open staat om in de toekomst het aantal nachtvluchten van- en naar de luchthaven te verminderen. Dat is volgens hem mogelijk een oplossing voor de overlast die omwonenden van Schiphol ervaren.