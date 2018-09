Strenge vorst? Hond van dakloze opgehaald en naar asiel gebracht

De gemeente heeft al een regeling met het asiel in Nieuw-West om in tijden van strenge vorst honden van daklozen op te vangen.



Van deze regeling is tot nog toe geen gebruik gemaakt, vermoedelijk omdat daklozen het moeilijk vinden tijdelijk te worden gescheiden van hun hond, maar ook vanwege de afstand tussen de locaties voor de winteropvang en het asiel.



Dierenambuance

Het resultaat is dat dakloze hondenbezitters er ook tijdens de winterkoude vaak voor kiezen om de nacht op straat door te brengen. Met ingang van de komende winter kunnen daklozen hun dieren daarom 's avonds naar een verzamelpunt in de binnenstad brengen, waar ze worden opgehaald door de dierenambulance. In de ochtend worden de viervoeters weer teruggebracht naar hun baasjes.



De kosten van het gezamenlijk vervoer zijn 74 euro per rit. Deze kosten worden meegenomen in de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met het asiel voor de opvang en verzorging van honden van daklozen tijdens de winterkou.



De GGD schat het aantal daklozen dat tijdens de winterkou op straat slaapt op 150 mensen. Daarvan hebben er naar schatting twintig een hond.