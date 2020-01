Streep door plannen voor cultureel complex Kota Kultura

Impressie van cultureel district Kota Kultura. Beeld Stork & Albrecht

Dat blijkt uit beantwoording van de schriftelijke vragen van gemeenteraadslid Tiers Bakker (SP), die vraagtekens had bij de manier waarop de plannen tot stand waren gekomen.

De opening van het cultuurcentrum aan de Rhôneweg moest het begin zijn van een toekomstig bruisend Sloterdijk van Haven-stad. Er zouden onder andere een cultuurpodium, restaurants, evenemententerrein en ateliers komen.

De gemeente had al afspraken met de initiatiefnemers gemaakt over onder meer de huurvoorwaarden voor het gebruik van het gebied en de programmering. De verhuur van het gebied zou voor vijf jaar zijn met een verlenging van nog eens vijf jaar bij succes.

Dat is nu allemaal van de baan. De initiatiefnemers hebben de gemeente meegedeeld dat ze afzien van de afspraken. In plaats van Kota Kultura openden ze op bedrijventerrein Sloterdijk cultuurcentrum Lofi. In dit centrum kunnen bezoekers terecht voor muziek, kunst en eten.

Wat er met de groene strook gaat gebeuren is nog onduidelijk. De gemeente zegt dat zich geen andere initiatiefnemers voor de groene strook hebben gemeld.