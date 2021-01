Streep door opening nieuwe rechtbank Parnassusweg

Impressie nieuwbouw rechtbank Amsterdam Beeld consortium NACH

Op 1 maart zouden de eerste zittingen in de nieuwe rechtbank plaatsvinden. Het verhuizen kan echter pas plaatsvinden na een uitvoerige testperiode waarin de dagelijkse praktijk in het nieuwe gebouw wordt getest, zoals ontvangst van bezoekers, looproutes en verschillende soorten zittingen.

Flyers weggehaald

De flyers over de verhuizing die verspreid in de rechtbankgebouw lagen, werden gisteren door de bodes weggehaald. “Een rechtbank moet aan strenge eisen voldoen. De testen zijn echter nog niet helemaal afgerond,” aldus een woordvoerder van Heijmans.

De nieuwe rechtbank telt tien etages en heeft een oppervlakte van circa 47.000 m2 voor zittingszalen, verhoorkamers, cellen en kantoren. Het biedt ruimte aan ongeveer duizend rechtbankmedewerkers en tweehonderd medewerkers, onder wie officieren van justitie, advocaten, reclasseringsmedewerkers en tolken.

Verouderd

Het huidige rechtbankgebouw aan de Parnassusweg is technisch sterk verouderd. De klimatologische omstandigheden zijn slecht. De panden hebben geen efficiënte indeling en voldoen niet aan de huidige normen op het gebied van energieverbruik en comfort.

Plaatsing van het beeld bij de rechtbank. Beeld Marcel Steinbach

Sinds 1999 zijn er gesprekken gevoerd over (her)huisvesting van de rechtbank. In 2010 is besloten tot herhuisvesting van de rechtbank op de huidige locatie op de Zuidas. De Raad voor de Rechtspraak vroeg het Rijksvastgoedbedrijf nieuwe huisvesting te realiseren. Deze heeft de opdracht voor de nieuwbouw gegund aan het consortium Nach (New Amsterdam Court House).

De nieuwe datum wordt op korte termijn bekendgemaakt. De invloed van coronamaatregelen wordt meegenomen bij het bepalen van de nieuwe verhuisdatum.