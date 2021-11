Streep door benefiet Friendship Sports Centre in Noord: ‘We lopen miljoen mis’

De opbouw van een grote beurs in conferentiecentrum RAI. Beeld ANP

Vrijdagavond zaten alle medewerkers en artiesten gezamenlijk te kijken naar de coronapersconferentie. “Ik hoopte nog zo dat Rutte tijdens de persconferentie zou aankondigen dat goede doelen een uitzondering zouden krijgen,” vertelt Margriet Zegers van de organisatie Friendship Sports Center in Amsterdam-Noord. “Vrijwilligers stonden met tranen in hun ogen na de aankondiging dat grote evenementen na 18.00 uur niet door mogen gaan.”

Het Friendship Sports Centre in Amsterdam-Noord is het enige sportcentrum in Europa dat volledig is uitgerust voor kinderen en jongeren met een beperking. Directeur Etienne Spee: “We verwachten op zo’n avond een klein miljoen op te halen, dat lopen we nu dus mis. Omdat het vorig jaar ook niet doorging, lopen we nu al twee miljoen mis. We roepen nu de hulp van de gemeente en overheid in om ons sportcentrum, dat 3,6 miljoen per jaar nodig heeft, open te houden.”

Maaltijden

Zaterdagochtend is er begonnen met het afbouwen van de benefietavond. Er zouden 900 gasten komen, die voor een tafel van 10 personen 3000 euro betaalden. Er zouden optredens zijn van het 70 man tellende New Amsterdam Orchestra en gastartiesten als Ellen ten Damme.

Om toch niet alle inspanningen voor niets te laten zijn, deelt Zegers de 1500 overgebleven maaltijden uit. Zaterdagmiddag worden er samen met RTL-presentator Humberto Tan 400 maaltijden uitgedeeld aan de bewoners van Floradorp in Noord. “Op deze manier steunen we de arme inwoners van de wijk,” zegt Zegers.

Klein miljoen

Ook worden de maaltijden uitgedeeld aan dakloze inwoners van Amsterdam en aan andere organisaties die maaltijden nodig hebben. “Uitdelen is beter dan ze helemaal weggooien, nu hebben andere mensen er tenminste plezier van,” zegt directeur Etienne Spee. “Hopelijk kunnen we volgend jaar wel één benefietavond organiseren.”

Het Friendship Sports Center, gebouwd in 2000 en 47.000 m² groot, herbergt twee voetbalvelden, een sintelbaan, een verspringbak, een extra verwarmd zwembad, een aangepaste fitnessruimte en een sportzaal.