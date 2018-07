Streep door afwijzing wc-bedrijf Casa Rosso

De Raad van State heeft woensdagochtend een streep getrokken door een eerdere uitspraak van de rechtbank van Amsterdam. Destijds oordeelde de rechter dat de gemeente juist had gehandeld door de vergunning te weigeren, maar de Raad van State gaat hier niet in mee.



Hypotheek

Dat de stad dwarsligt bij het verlenen van een exploitatievergunning is terug te voeren naar de financiering van grachtenpand waar Casa Rosso het toiletconcept wil uitvoeren. Op dat pand rust namelijk een hypotheek die in 2003 is afgegeven door de veroordeelde vastgoedmagnaat Jan-Dirk Paarlberg.



De vermogende Paarlberg speelde een cruciale rol in de afpersing van Willem Endstra. Die maakte gedwongen zeventien miljoen euro over naar Holleeder en deed dat vooral via rekeningen van Paarlberg. Een deel van dat geld werd in naam van Paarlberg geïnvesteerd op de Amsterdamse Wallen.



Sexy Loo

Deze dubieuze geschiedenis zorgt bij de eigenaren van Casa Rosso vijftien jaar na dato nog altijd voor problemen. Zo leek het besluit van de rechtbank in februari 2017 het einde te betekenen voor het nog niet gerealiseerde wc-bedrijf.



Woensdagochtend stelde de Raad van State de eigenaren van Casa Rosso in het gelijk. Dat betekent dat de gemeente opnieuw naar de vergunningsaanvraag voor het wc-bedrijf - dat Sexy Loo zal gaan heten - moet kijken.