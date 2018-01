Streekvervoer staakt: minder of geen bussen op donderdag

Dat heeft vakbond FNV dinsdag al laten weten nog voor het ultimatum dat de bonden aan de werkgevers hadden gesteld was verlopen.



Paula Verhoef, onderhandelaar FNV Streekvervoer, laat in een verklaring weten de reizigers niet te willen treffen, maar 'de nood in het streekvervoer is letterlijk en figuurlijk heel hoog'.



Zo hoog dat Verhoef op dit moment geen andere mogelijkheid ziet dan een staking.



Stress

"De verantwoordelijkheid voor de staking ligt helemaal bij de werkgevers. Als zij bereid zijn fatsoenlijke afspraken te maken, stapt elke chauffeur of machinist zo weer op de bus en trein," aldus Verhoef.



Dat buschauffeurs het werk donderdag neerleggen, komt door het uitblijven van afspraken over het verminderen van de hoge werkdruk. Verhoef: "In veel bussen wordt elke minuut vertraging of voorsprong zichtbaar gemaakt op het dashboard. Dat geeft continue stress." Ook eisen de chauffeurs een loonsverhoging van 3,5 procent over 12 maanden.



De staking duurt donderdag de hele dag. Bussen zullen in de nacht van 3 en 4 januari en de nacht van 4 en 5 januari wel gewoon rijden. De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) heeft de vakbonden dinsdag nadrukkelijk verzocht om verder met elkaar in gesprek te gaan. 'Voor een landelijke staking, die zoveel mensen dupeert is volgens de werkgevers geen aanleiding,' schrijft de VWOV in een verklaring.