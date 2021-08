Streefbedrag inzamelingsactie om West ‘met regenboogvlaggen te vullen’ ruimschoots gehaald

Studenten halen hun spullen op na de brand aan de Krelis Louwenstraat. Beeld ANP

Vermoedelijk was de brand, waarbij vier mensen gewond raakten, gericht tegen regenboogvlaggen. In hetzelfde gebouw vonden eerder ook al lhbtq-gerelateerde incidenten plaats. ‘Hoe kan de lhbtq+ community zich veilig voelen in ons stadsdeel, wanneer er dit soort incidenten plaatsvinden?’ vragen de initiatiefnemers, waaronder Queer Club West, zich daarop af.

Doel van de inzameling was om 3000 euro binnen te halen. Dit bedrag is ruimschoots gehaald, maandagochtend staat de teller al op 4433 euro. Met de opbrengst wil de organisatie ‘zoveel mogelijk regenboogvlaggen en posters’ kopen. Buurtbewoners kunnen die dan gratis ophalen bij het stadsdeelkantoor. ‘Om te laten zien dat je één vlag kan vernielen, maar er vervolgens tien voor in de plaats komen.’

‘Positief en liefdevol geluid’

De eerste 1000 euro kwam van de voorzitter van het dagelijks bestuur West, Fenna Ulichki (GroenLinks), die daarmee namens het stadsdeel duidelijk maakte het initiatief te steunen. “Ik ben heel blij dat de actie zo goed loopt,” laat initiatiefnemer Tirza Gevers weten. “We zitten al aan 250 donateurs binnen één dag.”

Gevers wil de ‘laffe, negatieve daad’ van vrijdag omzetten naar een ‘positief en liefdevol geluid dat sterker is’. “Door het zichtbaar maken van al deze stemmen, ze letterlijk een plek in het straatbeeld te geven, kan niemand er meer omheen: iedereen is welkom en veilig in West en we zorgen daar met z’n allen voor.”

De brand aan de Krelis Louwenstraat lijkt niet los te staan van eerdere lhbtq-gerelateerde incidenten in de afgelopen maanden. Bewoners deden al meerdere keren aangifte van vernielingen. ‘De persoon die dit gedaan heeft, moet doelgericht naar mijn deur zijn gelopen.’ Lees hier meer.