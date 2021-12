Streaminghotspot Amsterdam trekt weer een grote Amerikaanse speler

Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Roku bundelt honderden streamingdiensten, waaronder Netflix, Amazon Prime, Disney+ en Apple TV in een app, mediaspeler of ingebouwd in tv-toestellen. In de VS is het daarmee marktleider. Ook ontwikkelt het eigen videokanalen.

Roku bedient naar eigen zeggen inmiddels 56,4 miljoen huishoudens in achttien landen. In de EU is het al actief in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Het bedrijf is formeel nog niet in Nederland actief, maar het is wel al mogelijk een beperkt aantal online videodiensten, zoals YouTube en abonnementsdiensten als Prime Video, Apple TV en Spotify via Roku te bekijken. Roku sluit niet uit dat het nu ook in Nederland actief wordt.

Talent

Het bedrijf heeft voor Amsterdam gekozen vanwege de ruime aanwezigheid van technisch en organisatorisch talent in de stad. Andere Europese steden, Roku zegt niet welke, vielen daarbij af. “Amsterdam stak er vanaf het begin bovenuit,” aldus de woordvoerder.

“De stad heeft een goed ontwikkelde technische en zakelijke gemeenschap en wordt een belangrijke plek voor onze internationale expansie.” Het Californische Roku had wel al Europese vestigingen in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.

Het bedrijf begint met twintig kwartiermakers op het gebied van marketing, financiën, verkoop en programmering. De komende jaren wordt dat uitgebreid naar 150 werknemers.

Hotspot

Amsterdam is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een hotspot voor streaming mediabedrijven. Netflix heeft zijn Europees hoofdkantoor in de stad, evenals de Amerikaanse Discovery group (onder meer Discovery Channel, Animal Planet en TLC). Viacom Networks (MTV, Nickelodeon, Comedy Central) is al langer met zijn Europese hoofdzetel op het NDSM-terrein gevestigd.

Drie jaar geleden vestigde sportstreamingbedrijf DAZN, dat online uitzendrechten van sportevenementen beheert, zich met driehonderd medewerkers en haar studio’s in Amsterdam Noord.

Daarnaast streek de Amerikaanse sportstreamingstudio Bamtech namens Eurosport in de hoofdstad neer met zijn mondiale streamingcentrum, waar onder meer de online Eurosportuitzendingen van de Olympische winterspelen worden verzorgd. Bamtech is grotendeels in handen van Disney en werd in 2019 als Disney Streaming Services verantwoordelijk voor de opzet van Disney+ dat vanwege de Amsterdamse vestiging eerst in Nederland werd beproefd.

Vanwege de Brexit vestigden de EU-verkoopkantoren van Amerikaanse zenders als NBC en Turner Network zich de afgelopen jaren in Amsterdam. De EU-activiteiten van de Britse staatsomroep BBC zitten sindsdien ook in Amsterdam.