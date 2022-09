Streamerswinkel aan Prinsengracht: in de rij voor Maan, Snelle of een selfie met Thomas Acda

Thomas Acda in de winkel. Beeld Jean-Pierre Jans

Een kleine twintig meter is de rij op de Prinsengracht deze zaterdagochtend. Vanwege de geringe winkelruimte in het hoekpandje worden bezoekers in plukjes toegelaten. Dat betekent een half uurtje wachten tot de drempel van de pop-upstore van nederpopformatie The Streamers wordt bereikt.

Maar dan opent zich voor de fans van de gelegenheidsgroep, die onder leiding staat van Guus Meeuwis en Kraantje Pappie, ook een walhalla van waar fanschap. Behalve de merchandise die per strekkende meter te koop is, wacht aan de kassa de echte trofee: een ontmoeting met een van hun idolen uit de groep.

Opperste verrukking

Bij de opening op vrijdag was het voor wie hoopte op een handtekening of een selfie met een van The Streamers een dag van opperste verrukking. In de krappe winkelruimte doken naast Meeuwis en Kraantje Pappie ook het duo Suzan & Freek, Paul de Munnik, zangeres Maan, rappers Ronnie Flex en Snelle en het nog een paar maanden in functie zijnde tweemanschap Nick & Simon op achter de verkoopbalie.

Een dag later assisteert Thomas Acda bij het afrekenen van de kledingstukken. Al gauw blijkt zijn voornaamste functie echter het signeren van de aankopen en een deelname aan een recordpoging selfies maken voor gevorderden. De zanger haalt op zijn 55ste nog zeker een moyenne van tien per kwartier.

“Ik maak me geen illusies, hoor,” nuanceert hij zijn populariteit. “Ze willen met me op de foto omdat ik nu de enige artiest hier ben. Eenmaal buiten vragen ze zich vast af wie toch die man was die zo gewillig poseerde.”

Coronamaatregelen

Bertine Bultman (23) en Wiljan van der Weiden (25) weten het in elk geval wel. Ze willen graag een foto met Acda om thuis te laten zien. De twee zijn vanochtend uit Elburg vertrokken met de pop-upwinkel in het vizier. Met een zwarte hoody (Bertine) en een zwart T-shirt (Wiljan) op zak gaan ze straks weer op huis aan.

De twee waren meteen gecharmeerd van The Streamers, die hun ontstaan kenden toen de concertreeks Vrienden van Amstel Live in Ahoy in 2021 op het laatst niet doorging wegens net aangehaalde coronamaatregelen. Naar een idee van Meeuwis besloten de betrokken artiesten een alternatieve show aan te bieden als gratis livestream.

Daarvan volgden er daarna nog drie. Het tourschema, zoals vermeld op een van de T-shirts in de schappen, kende soms onverwachte uitzendlocaties: Carré, Paleis Noordeinde, De Kuip en De Efteling. “We hebben ze allemaal gezien,” zegt Bertine. “Het was lockdown. Dus wat moet je dan? Een lekkere avond op de bank met al die leuke artiesten was een mooie afleiding.”

Inmiddels zijn de twee fan geworden van Snelle, Maan én Suzan & Freek. Ze hebben een kaartje voor een van de drie concerten die de formatie, een heuse Nederlandse supergroep, volgend weekend in het Olympisch Stadion zal geven. Met de aankopen van vandaag zijn de outfits voor straks alvast geregeld.

Fictieve boyband

Prijzen in de winkel zijn niet voor de smalle beurs. Topstukken zijn de zwarte hoody met het Streamerslogo (59,95) en het varsity jacket, een stevige jas die 180 euro kost. Toch kan gelegenheidscaissière Rowena, zus van Alex van der Zouwen alias Kraantje Pappie, het ene na het andere kledingstuk afstrepen van de inventarislijst: helaas, uitverkocht.

Met ’t Dondert en ’t Bliksemt van Meeuwis uit de speakers is het inmiddels ook dringen voor andere artikelen uit de Streamerscollectie. Een babyromper is een mogelijkheid. Of een eenvoudig flesje water met beeltenis van de organiserende rapper en de vermelding: ‘Kraan-water’. Maar het leukst is toch het kwartetspel (14,95) met op de speelkaarten onder meer de fictieve boyband Wrong Direction die als leden onder anderen Freaky Freek en Nick Painter kent.

Over de laatste, Nick Schilder, gesproken. Die verscheen vrijdag gewoon aan de zijde van Volendamse evenknie Simon. Acda, zelf ook een afsplitsing van een beroemd duo, tussen twee selfies door: “Ik heb nog een idee aangedragen voor een filmpje waarin Nick aan het einde van de dag Simon verkoopt aan Paul. En dat die twee dan als nieuw duo Paul & Simon het beeld uit lopen. Maar daar wilden ze niet aan.”

The Streamers spelen op 16, 17 en 18 september in het Olympisch Stadion. De concerten zijn uitverkocht. Wel is er een gratis livestream waarvoor een vrijwillige bijdrage in een digitale fooienpot mogelijk is. Een deel van de opbrengst daarvan gaat naar het Emma Kinderziekenhuis (AMC) om daar een muziekstudio te laten bouwen.