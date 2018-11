Streaker op het veld bij wedstrijd AFC

De amateurs van Ajax nemen afstand van de degradatiezone in de zaterdag derde divisie. De ploeg van coach Yuri Rose won de thuiswedstrijd tegen Eemdijk met 1-0. Sonny Pronk maakte in de 75ste minuut het doelpunt. Ajax stond op dat moment met tien man op het veld. Jake Wollgarten kreeg vlak na rust zijn tweede gele kaart en dus rood. Ajax staat door de zege op de veertiende plaats en heeft vijf punten meer dan nummer vijftien SJC uit Noordwijk.



Hekkensluiter De Dijk wacht in dezelfde divisie na elf wedstrijden nog altijd op de eerste overwinning. Tegen het op de voorlaatste plaats staande Achilles'29 werd thuis met 3-3 gelijkgespeeld. De Dijk kwam in het duel door doelpunten van Clayd Olf, Judah Berefo en Jawhar Ahannach drie keer op voorsprong, maar kon die steeds niet vasthouden. De Dijk blijft met drie punten uit elf duels op de laatste plaats staan.



OFC speelt vooralsnog dit seizoen liever geen blessuretijd. De club uit Oostzaan verspeelde in de zondag derde divisie tegen Quick'20 voor de derde week op rij in de slotfase punten. De ploeg uit Oldenzaal maakte in de 93ste minuut het winnende doelpunt: 3-2. Dat terwijl OFC na een snelle 2-0 achterstand vier minuten voor tijd door de 2-2 van Bryan Ottenhoff toch een punt leek overhouden aan de wedstrijd. Reda Kharchouch maakte het andere doelpunt voor OFC, dat op de zevende plaats staat in de zondag derde divisie.



Basketbal

De basketballers van Apollo Amsterdam hebben in de competitie een pijnlijke nederlaag geleden.Feyenoord, dat dit seizoen nog geen wedstrijd had gewonnen, was zaterdag in Rotterdam met 67-52 te sterk voor Apollo. Het achttienjarige talent Malevy Leons was met veertien punten topscorer aan de kant van Apollo, dat met twee punten uit vijf duels op de zevende plaats staat in de basketball league.



Ook de basketbalsters van Loon Lions uit Landsmeer bezorgden hun tegenstander de eerste zege van het seizoen. De uitwedstrijd tegen het nog puntloze Den Helder werd met 69-68 verloren. Lions stond vlak voor tijd nog met 64-68 voor. De ploeg van coach Thijs Volmer staat door de nederlaag met vier punten uit vier duels op de vierde plaats in de vrouwen basketbal league.



Hockey

De hockeysters van Hurley hebben voor een verrassing gezorgd in de vrouwenhoofdklasse. De wedstrijd tegen play-off-kandidaat Laren werd met 3-2 gewonnen. Sabine Plönissen, Maartje van der Vis en Teuntje Horn maakten in Laren de doelpunten voor Hurley, dat op de zevende plaats staat in de hoofdklasse. Pinoké verloor thuis met 3-1 van Oranje-Rood (doelpunt Pinoké van Frédérique Malefason) en staat op de achtste plaats.



Eva de Goede van Amsterdam maakte in de met 6-2 gewonnen wedstrijd bij HDM in Den Haag haar honderdste doelpunt in de hoofdklasse. De 29-jarige routinier maakte zeventig doelpunten daarvan voor Amsterdam en dertig voor Kampong uit Utrecht. De Goede is bezig aan haar twaalfde seizoen op het hoogste niveau. Marijn Veen maakte tegen HDM drie doelpunten voor Amsterdam. Felice Albers en Kelly Jonker zorgden voor de andere twee treffers voor de huidige nummer drie van de hoofdklasse.