Strand van IJburg zaterdag weer open, wel met veiligheidsmaatregelen

Er is vrijdag onderzoek gedaan naar de veiligheid in het water, ‘onder andere naar eventuele obstakels en de stroming’, schrijft de gemeente. De adviezen die daaruit naar voren kwamen zijn overgenomen.

Het strand en het officiële zwemwater zijn vanaf zaterdag weer toegankelijk. Wel zijn er lifeguards van de Amsterdamse reddingsbrigade en toezichthouders aanwezig die mensen waarschuwen voor stromingen en koud water. Het zwemgebied wordt op het strand gemarkeerd met hekken en er worden borden neergezet die aangeven waar er veilig gezwommen kan worden.

Zwemmen buiten de eerste ballenlijn (op 1,40 meter diepte) is op eigen risico. De gemeente raadt af zo diep te gaan, vanwege stromingen en koud water. Op 60 centimeter diepte komt een tweede ballenlijn, zodat het voor kleine kinderen duidelijker is dat zij tot daar kunnen lopen.

Verder laat de gemeente weten dat het onderzoek naar de ongevallen van afgelopen week nog loopt en dat conclusies uit die onderzoeken mogelijk kunnen leiden tot nieuwe maatregelen.

Slachtoffers

Op het stadsstrand van IJburg werd donderdagochtend een lichaam gevonden door een zwemmer. Volgens getuigen gaat het om een meisje, of een jonge vrouw. Dit is door de politie niet bevestigd. De zwemmer zag iemand in het water liggen en wilde helpen. Toen diegene geen reactie kreeg, bleek al snel dat het ging om een overleden persoon. Omstanders hebben de overledene naar de kant gebracht.

Vrienden van een tweede slachtoffer schakelden donderdag de politie in toen ze hem lange tijd niet konden vinden. Een menselijke ketting van vrienden, omstanders en hulpdiensten kwam in actie. Er werd ook een politieboot ingezet. Na een kwartier zoeken werd de man door zijn vrienden gevonden en uit het water gehaald, hij ademde toen niet meer. Na reanimatie werd hij per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij overleed alsnog.