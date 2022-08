Strand op Blijburg deels onbewaakt: ‘Er zijn hier weleens mensen verdronken’

Het strand op Blijburg, waar de Reddingsbrigade kampt met een tekort aan vrijwilligers. Beeld Daphne Lucker

Donderdagmiddag, 30 graden. Terwijl de drukte van de dag zo’n beetje aan het inpakken is en de drukte van de avond nog niet is losgebarsten, komt er een melding binnen bij de post van de Reddingsbrigade Amsterdam op Blijburg. Of de strandwachten als de wiedeweerga kunnen assisteren bij een bootje dat even verderop bij de Enneüs Heermabrug in serieuze problemen is geraakt.

De lifeguards aarzelen geen moment en zetten met hun boot onmiddellijk koers richting brug, een kleine 2,5 kilometer verderop. Er blijkt een plezierbootje met zes personen tegen een van de pijlers van de brug te zijn aangevaren. De boot was aan het zinken, opvarenden raakten te water. De Reddingsbrigade werd gevraagd te helpen met het transporteren van de mensen richting de ambulance aan de oever. Een van hen moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Hele dag alert

Het incident is typerend voor de klussen waarmee de leden van de Reddingsbrigade worden geconfronteerd, zegt Walter Weg, voorzitter van de Amsterdamse Reddingsbrigade. Mensen die denken dat lifeguards de hele dag maar een beetje rondlummelen op het strand, zitten ernaast. “We moeten de hele dag scherp zijn, alert op van alles en nog wat.”

Het zijn vrijwilligers, de mensen van de Reddingsbrigade, en ze kunnen het nauwelijks meer bijbenen. Te veel strand, maar vooral: te weinig vrijwilligers. Deze middag valt het nog mee: ze zijn met z’n vieren. Maar eigenlijk zou tien tot vijftien lifeguards beter zijn, zeggen ze. “We hebben niet genoeg mensen. Dat kan gevaarlijke toestanden opleveren.”

‘Een beetje overdreven’

Het is hartje zomer en niet overdreven druk op Blijburg, de zandstrook van IJburg op het strandeiland. Het zal net iets meer dan een halve kilometer strand zijn, ’s middags zijn het vooral ouders met kinderen. De meeste bezoekers lijken zich ervan bewust dat ze op een strandje met toezicht liggen te bakken. Sommige bezoekers zijn daar blij mee, anderen vinden het ‘een beetje overdreven’.

André Mast bijvoorbeeld, die met Jeremai net weer op weg is naar huis. “Het water is niet diep, als je tot de ballenlijn gaat, komt het net tot je buik. Het is fijn dat er een paar strandwachten zijn, maar tien lijkt me echt overdreven, zo druk is het hier ook weer niet.”

Gevaar zit in klein hoekje

Daar denkt Karima, die niet met haar achternaam in de krant wil, anders over. Ze is vanmiddag op het strand met haar twee kinderen en twee kinderen van haar zus. “Eén heeft een zwemdiploma, maar de andere drie zitten nog op les. Het is fijn om te weten dat er mensen zijn die meekijken. Er zijn hier in het verleden weleens mensen verdronken, het gevaar zit in een klein hoekje.”

Dat zeggen ook Sal (9) en Rosa Hoeflaak (6), die met hun oma net een ijsje hebben gegeten. Volgens Rosa kan het water zomaar ineens heel diep worden. “Dat verwacht je dan helemaal niet.” Sal denkt dat er meer strandwachten moeten komen. “Die kunnen dan met een bootje heen-en-weer varen langs het strand. Als er iets gebeurt, zijn ze er heel snel bij om mensen te helpen”

Best een eind zwemmen

Mensen verkijken zich op het water en de gevaren, zegt Weg. “IJburg aan de overkant lijkt zo dichtbij, dat is 200 meter. We hebben regelmatig dat mensen denken: daar zwem ik wel even naartoe. Om er halverwege achter te komen dat het toch best een eind zwemmen is. En vlak voor het strand is het water bijna lauw, maar verderop kan het zo maar zes graden kouder zijn. Er zijn hier weliswaar geen muien, maar we hebben hier toch ook boven- en onderstroming.”

Precies op dat moment wordt over het strand omgeroepen dat er een verdwaald kindje is komen aanwandelen bij de post van de Reddingsbrigade. En een groepje 10-jarigen krijgt net van een van de lifeguards uitleg over de hulpmiddelen die allemaal ter beschikking staan. Het is een rustige dag, maar er is meer dan genoeg te doen.