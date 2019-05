Strand IJburg vanaf dit weekend open

Het nieuwe strand op IJburg. Beeld Gemeente Amsterdam

In overleg met de provincie Noord-Holland werd eerder deze maand besloten nog geen publiek tot het strand toe te laten, omdat het zandniveau op sommige plekken onvoldoende was. Na een laatste veiligheidsinspectie is afgelopen woensdag besloten dat veilig aan het nieuwe strandseizoen kan worden begonnen en dat ‘het nieuwe Blijburg’ eindelijk open mag.

Maar hoe kom je er? Volg de Pampuslaan richting Lolaland, het voormalige Blijburg-strandpaviljoen, dan is het strand aan de linkerzijde te vinden. Volgens de gemeente is de zwemplaats het beste bereikbaar met de fiets of het openbaar vervoer, want er zijn door bouwwerkzaamheden minder parkeerplaatsen beschikbaar.

Dagelijks is er tussen 11.00 en 19.00 uur strandtoezicht aanwezig, al is dit wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Verder is er op het strand een EHBO-post te vinden en kun je naar het toilet. In de zomer zullen er ook enkele foodtrucks komen te staan − tot die tijd kun je voor eten en drinken terecht bij Lolaland.