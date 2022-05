Straks weer zonder afspraak paspoort aanvragen, wel lange wachttijden

Een paspoort aanvragen gaat langer duren. Beeld Daphne Lucker

Voor het eerst sinds de coronapandemie gaan na Pinksteren de Stadsloketten weer open zonder dat daar een afspraak voor nodig is. Volgens de planners van de gemeente willen dan ongeveer 3500 Amsterdammers per week geholpen worden. Voor corona waren dat er in deze tijd van het jaar 1700 per week, schrijft wethouder Touria Meliani (Dienstverlening) aan de gemeenteraad.

Sinds corona kunnen paspoorten en rijbewijzen alleen op afspraak worden aangevraagd, maar in het afsprakensysteem op de gemeentewebsite kwamen wekenlang maar mondjesmaat lege plekken vrij en die werden steeds binnen de kortste keren weer ingevuld. Daarom valt te vrezen dat veel Amsterdammers de vervanging van hun (bijna) verlopen paspoort of rijbewijs hebben uitgesteld tot het moment dat ze weer zonder afspraak terecht kunnen bij het Stadsloket.

Meliani schrijft dat de wachttijd in de eerste week tot gemiddeld 35 minuten zal oplopen, met uitschieters naar boven en beneden. Na de eerste week zal de wachttijd volgens de verwachting van de planners teruglopen naar gemiddeld 14 minuten. Nog weer een week later hopen de loketten terug te zijn op 10 minuten wachttijd, het gemiddelde van voor corona. Online is te zien waar en wanneer het druk is, zodat Amsterdammers lange rijen uit de weg kunnen gaan.

Piek opvangen

Bij de inschatting van de drukte gaan de planners uit van het aantal verlopen reisdocumenten en cijfers uit het verleden, schrijft wethouder Meliani. In de aanloop naar de zomervakantie is er immers altijd een piek in de drukte bij het loket. Ondanks de extra toestroom verwacht Meliani ook dit jaar die piek te kunnen opvangen.

De Stadsloketten worstelen al maanden met extra drukte. Corona en griep zorgden voor extra verzuim. Verder was er extra werkdruk vanwege het inschrijven van Oekraïense vluchtelingen, de gebruikelijke piek rond de meivakantie en Amsterdammers die hun aanvraag vanwege corona eerder hadden uitgesteld. De krappe arbeidsmarkt maakte het lastig om extra personeel te werven.

Toch is het inmiddels gelukt om 26 nieuwe medewerkers in te huren en op te leiden. Verder konden Amsterdammers de aangevraagde documenten gratis thuis laten bezorgen. Meliani verwacht ook dat het efficiënter werkt als Amsterdammers weer naar het loket komen. Ook gaat het loket in Zuid weer deels open. Dat was de laatste tijd helemaal ingesteld op het inschrijven van Oekraïners en daarvoor zijn momenteel minder balies nodig.

In de brief aan de raad beaamt Meliani dat het afsprakensysteem volgeboekt is tot juni. Wel worden er volgens haar elke dag opties voor afspraken opengezet als daar capaciteit voor is. Op dit moment worden per week 2400 aanvragen voor reisdocumenten afgehandeld. Voor de Amsterdammers die erin slaagden om een afspraak te maken, is de wachttijd teruggelopen van gemiddeld 22 dagen in maart tot 10 dagen in mei.