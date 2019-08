Straks toch zwemmen bij de Borneokade?

Op een gele handdoek ligt een vrouw in haar bikini te zonnen. Het is drie uur ’s middags. Locatie: de Borneo­kade. De jonge vrouw is de enige aanwezige op de ruim 90 meter lange steiger.

Iets verderop zitten Frederiek de Vlaming, Parel Voerman en Otto Groeneveld bij eetcafé de Oceaan. Zojuist hebben ze met twee afgevaardigden van de gemeente gesproken over het zwemverbod bij de kade. “We hebben uitgelegd dat we het juridisch mogelijk willen maken dat hier wel gezwommen mag worden,” vertelt Groeneveld.

In juli gaf de rechter enkele bewoners op de Borneokade gelijk dat zwemmen wettelijk gezien verboden is, omdat het water als havengebied staat aangewezen. In hetzelfde reglement waar de rechter naar verwees, het Binnenvaartpolitiereglement (BPR), staat echter ook dat het mogelijk is om een aanvraag te doen voor ontheffing van dit verbod, stellen de drie nu. “Daarvoor moet je aantonen dat het veilig is om hier te zwemmen.”

Draagvlak

Om de ontheffing aan te vragen, en draagvlak in de buurt te creëren, beginnen ze hun eigen stichting: Stichting Entrepothaven. Groeneveld, die al dertig jaar in een woonboot naast de steiger woont, noemt de ontheffing ‘een creatieve oplossing voor het probleem’.

Ze hebben hun plannen ook aan stadsdeel Oost medegedeeld. Ook hebben ze gevraagd waar ze de aanvraag moeten doen, omdat ze van de ene overheidsinstantie naar de andere worden gestuurd. Rijkswaterstaat, Waternet, gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost, de Amsterdamse haven: allemaal wijzen ze naar elkaar. “Ze willen wel echt helpen, maar ze weten het zelf ook gewoon niet,” vertelt De Vlaming, die een juridische achtergrond heeft.

Stil om 22 uur

Volgens De Vlaming gaat het vooral over de overlast die op de drukke dagen wordt veroorzaakt. Ook daar hebben ze oplossingen voor.

Een deel van de steiger weghalen, waardoor de boot ernaast minder geluidsoverlast ervaart. Een hek plaatsen waardoor bezoekers alleen tussen zeven uur ’s ochtends en tien uur ’s avonds de steiger op kunnen. “En als het die paar dagen in het jaar echt druk is, kom dan als gemeente strakker handhaven en vertellen dat het om tien uur stil moet zijn,” zegt De Vlaming.

Nog een punt dat ze als bijna-stichting willen maken: de onrust op Borneo-eiland valt wel mee. Om deze woorden kracht bij te zetten, willen ze met alle buurtgenoten en de gemeente eruit komen. Voerman: “We lossen het op. Voor iedereen.”